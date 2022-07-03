МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Статистика показывает, что большая часть пользователей не уделяет должного внимания безопасности и цифровой гигиене при использовании своего мобильного устройства, рассказал агентству "Прайм" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. Honor приостановила поставки смартфонов в Россию

При этом смартфон, как и персональный компьютер, по его словам, нуждается в полноценной защите и превентивных мерах безопасности.

"Помимо регулярной очистки кэша и cookies, необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений", — напоминает Дворянский.

Как и на персональном компьютере, на мобильном устройстве, по его словам, обязательно стоит установить антивирусное решение, следить за его актуальностью и своевременным обновлением.

"Ни в коем случае нельзя хранить в заметках или файлах мобильного устройства пароли и другие учетные данные от соцсетей, банковских приложений, электронной почты, — предостерегает эксперт. — Не следует также хранить на телефоне фотографии или скриншоты паспорта, СНИЛСа и иных идентифицирующих пользователя документов. В случае компрометации этих данных злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов и иных online-займов".

Дворянский также рекомендует не входить с устройства в банковские и иные приложения, содержащие ваши учетные и персональные данные, при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включенных VPN-сервисах. "В этом случае никакой гарантии безопасности соединения и сохранности персональных данных для пользователя не существует", — поясняет эксперт.