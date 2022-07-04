МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. За установку новых окон могут штрафовать, так как замена оконного блока, выходящего прямо на фасад дома, рассматривается как незаконное переустройство, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Эксперты оценили влияние ухода Tikkurila на стоимость ремонта жилья

Инициатором проверки, по словам эксперта, выступает обычно управляющая компания дома, поскольку она в первую очередь должна следить за фасадом, и в случае нарушений со стороны собственников — принимать меры, обращаться с требованием устранить нарушение. "Если требование проигнорировано, тогда уже действует жилинспекция — накладывает штрафы, — поясняет Спиридонова. — Также может последовать иск о приведении в первоначальное положение".

Меняя оконные блоки, больше всего рискуют собственники объектов недвижимого имущества, представляющих собой ценность с точки зрения истории. Фасады таких домов под особым контролем, уточняет эксперт. При проверках учитываются материал оконного блока, его цвет, размер или конфигурация. Для таких домов штрафы за "самодеятельность" существенно выше, они достигают 100 000 рублей.

Но и по новым домам, которые недавно сданы в эксплуатацию, проблема сходная. "Собственники хотят улучшить оконный блок, устраивают перепланировки. Например, окна "в пол", архитектурный рисунок оконного блока. Могут оштрафовать и в том случае, если меняется цвет оконных рам, — рассказывает Спиридонова. — Особенно это актуально, если для дома имеется так называемый колористический паспорт".

Особое внимание уделяется переустройству в несущих стенах, предупреждает эксперт. Тогда штрафами, по ее словам, не отделаться: "Весьма вероятно, последует обращение в суд. И такие иски чаще всего удовлетворяют". А это значит, что "реконструктору", помимо того, что он будет обязан потратиться и привести все в первоначальное состояние, придется оплатить и судебные издержки истца, подчеркивает специалист.