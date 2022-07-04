МОСКВА, 4 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Указ российского лидера о замене действующего оператора проекта "Сахалин — 2" взбудоражил умы зарубежных наблюдателей, и громче всех оказался слышен голос из Японии. "Прайм" решил разобраться, что на самом деле означает решение президента и какие может иметь последствия. Financial Times: японские компании планируют остаться в проекте "Сахалин-2"

УКАЗ

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. В соответствии с этим документом, компания Sakhalin Energy — оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2" — будет заменена на новое, российское юридическое лицо. Меры применяются в отношении иностранных лиц "в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ".

В рамках проекта "Сахалин — 2" осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по сжижению природного газа проектной мощностью 9,6 млн тонн в год. В капитале оператора — SakhalinEnergy — 50% плюс одна акция принадлежит "Газпрому", 27,5% минус одна акция — Shell, 12,5% и 10% — соответственно Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation.

Японское издание Kyodo прокомментировало это событие в достаточно эмоциональной форме, указав, что потеря компаниями из Страны восходящего солнца прав на участие в проекте вызовет резкое удорожание природного газа на внутреннем рынке и, вследствие этого, подорвет экономику Японии. В Кремле прокомментировали указ Путина по "Сахалину — 2"

НЕ СЕЙЧАС

Впрочем, мяч сейчас на половине поля иностранных инвесторов, уверен руководитель медиацентра Институт развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. От их решений будет зависеть дальнейшее участие в "Сахалине — 2". А сейчас делать выводы и строить прогнозы рано, рассуждает эксперт. "Япония отказалась поддержать решение о запрете на покупку российской нефти, — отмечает он. — Ну как отказалась — сказала, что сделает это, но не сейчас, как Скарлет О'Хара, которая "подумает об этом завтра". Полагаю, и сейчас будет сделано все, чтобы сохранить поставки энергоносителей, в которых страна крайне нуждается".

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отмечает, что потенциальные поставщики и транзитеры природного газа давно рассчитывают на новые инвестиции в инфраструктурные проекты, которые "были не очень привлекательны, но благодаря ажиотажу получают шанс на реализацию". Однако завершение новых проектов потребует времени, а в условиях безусловного дефицита газа на мировом рынке, в том числе в сжиженном состоянии, дополнительные объемы нужны прямо сейчас. И потеря японской стороной доли в "Сахалине — 2" действительно могла бы вызвать у нее большие проблемы.

Иностранные компании вынуждены взвешивать между плохим и очень плохим вариантом, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Вопрос лежит в политической плоскости, поэтому здесь сложно что-то прогнозировать", — резюмирует он.

НЕ НУЖНО ПАНИКИ

Однако в Японии напрасно ужаснулись новому указу президента России, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. СМИ: власти Японии могут потребовать выполнения контракта по "Сахалину — 2"

"Панику тут, наверное, разводить не нужно", — говорит он в эфире "Вести ФМ". Если внимательно почитать указ, то японцам не о чем особо беспокоиться, указывает специалист. "В указе написано, что если раньше существовало Sakhalin Energy, то теперь будет зарегистрировано в России новое юридическое лицо, новое ООО, и все перейдет туда, все, что было зарегистрировано в рамках этого проекта, — рассказывает он. — Но и права и обязанности тоже перейдут к этому лицу". А ключевая обязанность — это выполнение контракта, в рамках которого должен поставляться сжиженный природный газ (СПГ), уточняет Юшков. И когда японцы выражают опасение по поводу дальнейшей судьбы "Сахалина — 2", то они, по всей видимости, ведут речь о вероятном отказе нового юридического лица поставлять газ в Японию, допускает эксперт. "Но новое юридическое лицо не отказывается поставлять газ в Японию, и дефицита у них не возникнет", — говорит он. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от японских компаний, убежден специалист. Но новые собственники в течение нескольких месяцев должны подать заявление, в котором они укажут, что хотят получить долю в новой компании-операторе проекта. "Эта история — не против японских компаний, — резюмирует он. — Идите и заявите, что вы хотите дальше участвовать в проекте". Ничего при этом доплачивать не нужно, добавляет Юшков. Все сохранится: и поставки, и дивиденды, указывает он.

Совсем иная ситуация сложилась с другим инвестором "Сахалина — 2", американской компании Shell, рассказывает эксперт. "С самого начала нашего кризиса с европейцами, с Западом, [представители Shell] начали говорить, что "мы обязательно уйдем из России, все вот мы уходим-уходим, уже вот сейчас, почти оделись, идем", — иронизирует представитель ФНЭБ. — Но в реальности они поступают как кот, который просится выйти, ему дверь открывают, а он не уходит. То есть они несколько месяцев говорят, что распродадут все активы, но ни одной сделки мы до сих пор не увидели". Исключение составили АЗС, которые американская сторона продала "Лукойлу", уточняет Юшков. А выходить из наиболее крупных, наиболее прибыльных активов, включая долю в сахалинском проекте, Shell явно не собирается, делает вывод он.