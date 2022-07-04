Уйти нельзя остаться. Смогут ли японцы и американцы попрощаться с Сахалином
МОСКВА, 4 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Указ российского лидера о замене действующего оператора проекта "Сахалин — 2" взбудоражил умы зарубежных наблюдателей, и громче всех оказался слышен голос из Японии. "Прайм" решил разобраться, что на самом деле означает решение президента и какие может иметь последствия.
УКАЗ
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. В соответствии с этим документом, компания Sakhalin Energy — оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2" — будет заменена на новое, российское юридическое лицо. Меры применяются в отношении иностранных лиц "в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ".
В рамках проекта "Сахалин — 2" осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по сжижению природного газа проектной мощностью 9,6 млн тонн в год. В капитале оператора — SakhalinEnergy — 50% плюс одна акция принадлежит "Газпрому", 27,5% минус одна акция — Shell, 12,5% и 10% — соответственно Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation.
Японское издание Kyodo прокомментировало это событие в достаточно эмоциональной форме, указав, что потеря компаниями из Страны восходящего солнца прав на участие в проекте вызовет резкое удорожание природного газа на внутреннем рынке и, вследствие этого, подорвет экономику Японии.
НЕ СЕЙЧАС
Впрочем, мяч сейчас на половине поля иностранных инвесторов, уверен руководитель медиацентра Институт развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. От их решений будет зависеть дальнейшее участие в "Сахалине — 2". А сейчас делать выводы и строить прогнозы рано, рассуждает эксперт. "Япония отказалась поддержать решение о запрете на покупку российской нефти, — отмечает он. — Ну как отказалась — сказала, что сделает это, но не сейчас, как Скарлет О'Хара, которая "подумает об этом завтра". Полагаю, и сейчас будет сделано все, чтобы сохранить поставки энергоносителей, в которых страна крайне нуждается".
Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отмечает, что потенциальные поставщики и транзитеры природного газа давно рассчитывают на новые инвестиции в инфраструктурные проекты, которые "были не очень привлекательны, но благодаря ажиотажу получают шанс на реализацию". Однако завершение новых проектов потребует времени, а в условиях безусловного дефицита газа на мировом рынке, в том числе в сжиженном состоянии, дополнительные объемы нужны прямо сейчас. И потеря японской стороной доли в "Сахалине — 2" действительно могла бы вызвать у нее большие проблемы.
Иностранные компании вынуждены взвешивать между плохим и очень плохим вариантом, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
"Вопрос лежит в политической плоскости, поэтому здесь сложно что-то прогнозировать", — резюмирует он.
НЕ НУЖНО ПАНИКИ
Однако в Японии напрасно ужаснулись новому указу президента России, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
"Панику тут, наверное, разводить не нужно", — говорит он в эфире "Вести ФМ". Если внимательно почитать указ, то японцам не о чем особо беспокоиться, указывает специалист. "В указе написано, что если раньше существовало Sakhalin Energy, то теперь будет зарегистрировано в России новое юридическое лицо, новое ООО, и все перейдет туда, все, что было зарегистрировано в рамках этого проекта, — рассказывает он. — Но и права и обязанности тоже перейдут к этому лицу". А ключевая обязанность — это выполнение контракта, в рамках которого должен поставляться сжиженный природный газ (СПГ), уточняет Юшков. И когда японцы выражают опасение по поводу дальнейшей судьбы "Сахалина — 2", то они, по всей видимости, ведут речь о вероятном отказе нового юридического лица поставлять газ в Японию, допускает эксперт. "Но новое юридическое лицо не отказывается поставлять газ в Японию, и дефицита у них не возникнет", — говорит он. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от японских компаний, убежден специалист. Но новые собственники в течение нескольких месяцев должны подать заявление, в котором они укажут, что хотят получить долю в новой компании-операторе проекта. "Эта история — не против японских компаний, — резюмирует он. — Идите и заявите, что вы хотите дальше участвовать в проекте". Ничего при этом доплачивать не нужно, добавляет Юшков. Все сохранится: и поставки, и дивиденды, указывает он.
Совсем иная ситуация сложилась с другим инвестором "Сахалина — 2", американской компании Shell, рассказывает эксперт. "С самого начала нашего кризиса с европейцами, с Западом, [представители Shell] начали говорить, что "мы обязательно уйдем из России, все вот мы уходим-уходим, уже вот сейчас, почти оделись, идем", — иронизирует представитель ФНЭБ. — Но в реальности они поступают как кот, который просится выйти, ему дверь открывают, а он не уходит. То есть они несколько месяцев говорят, что распродадут все активы, но ни одной сделки мы до сих пор не увидели". Исключение составили АЗС, которые американская сторона продала "Лукойлу", уточняет Юшков. А выходить из наиболее крупных, наиболее прибыльных активов, включая долю в сахалинском проекте, Shell явно не собирается, делает вывод он.
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