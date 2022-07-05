МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США и Великобритания хотят запретить России торговать золотом. "Прайм" задался вопросом, насколько это реалистичное пожелание и способен ли "коллективный запад" в действительности воспрепятствовать поставкам российского золота на мировой рынок. Чижов: санкции ЕС против российского золота не повлияют на экономику страны

ПОД ЗАПРЕТОМ

Власти ЕС работают над новыми санкциями против России, которые коснутся поставок золота, сообщил 1 июля Bloomberg. Несколькими днями ранее было заявлено, что члены "Большой семерки" (G7) США, Великобритания, а также Канада и Япония намерены ввести запрет на импорт российского драгоценного металла, приносящего в бюджет РФ, как посетовал хозяин Белого дома Джо Байден, "десятки миллиардов долларов".

И 28 июня американский минфин запретил ввоз в США золота из России. "Импорт в Соединенные штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США", — говорилось в официальном сообщении ведомства. Запрет не распространился на российское золото, которое 28 июня уже находилось за пределами России. Также было выдано распоряжение о поэтапной ликвидации существующих контрактов на поставку золота с российскими компаниями "Северсталь" и Nord Gold.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телевизионному каналу ZDF заявил, что G7 не может принять окончательное решение о запрете на покупку российского золота Берлином.

"Этот вопрос также должен обсуждаться в ЕС. Он не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", — ответил канцлер на вопрос о присоединении Германии к "золотому" эмбарго.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

В 2021 году Россия продала за рубежом 302,2 тонны золота. Выручка составила 17,4 млрд. долларов. Эксперт оценил влияние австралийского эмбарго на российское золото

По данным Союза золотопромышленников, производство золотых слитков из добытого металла в прошлом году выросло на 2% относительно 2020 года увеличилось до 296,9 тонны. Вторичное производство золота выросло на 3%, до 32,6 тонны. Производство попутного золота и золота в товарных концентратах составило 34 тонны. Таким образом, в 2021 году Россия продала больше золота, чем было добыто внутри страны.

Запрет на покупку золота в странах "коллективного запада" может сильно ударить по российским производителям драгоценного металла.

До 2020 года основным покупателем золота на внутреннем рынке был ЦБ РФ. Цены устанавливались в зависимости от котировок на Лондонской бирже металлов (LME), но в пересчете на российские рубли за 1 г драгметалла.

В апреле 2020 года, во время снижения экономической активности из-за пандемии Covid-19, регулятор прекратил закупки золота у российских производителей для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР). Этот шаг аргументировался тем, что уровень заполнения ЗВР превысил запланированный — 20%.

Также регулятор упростил процедуру вывоза золота за рубеж, существенно расширив круг потенциальных экспортеров. Раньше поставлять драгметалл в слитках могли только банки, имевшие генеральную лицензию Министерства промышленности и торговли России. В 2020 году золотодобывающим компаниям было позволено получить такие лицензии. В том же году экспорт российского золота вырос в 2,6 раза, до 307 тонн. Основными рынками сбыта были страны Европы и США.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фактически признала, что решение о прекращении покупки драгметалла на внутреннем рынке было ошибкой: после начала специальной военной операции на Украине в зарубежных банках были заморожены российские активы на сумму свыше 300 млрд. долларов.

"Золото тем и хорошо, что на него невозможно наложить арест, — отметила Набиуллина во время выступления на съезде РСПП 29 июня. — Оно полностью хранится у нас на территории России, поэтому в этом смысле оно более защищенное. Но, конечно, при этом надо понимать, что цена золота очень волатильная. Это надо учитывать".

После 24 февраля ЦБ возобновил приобретение золота у кредитных организаций. Но через две недели регулятор прекратил закупки, чтобы банки могли "удовлетворить спрос населения". Правительство страны отменило НДС на покупку золотых слитков физическими лицами с 1 марта, что привело к росту спроса на драгметалл со стороны населения и способствовало укреплению российского рубля. А с 28 марта ЦБ принял решение покупать золото по фиксированной цене — 5000 руб./г. Поскольку ЦБ продолжает ориентироваться на котировки LME, то цена на золото в рублях после его укрепления оказалась ниже 5000 руб./г. Затем, 8 апреля, ЦБ отменил фиксированную цену и объявил, что будет покупать по договорной цене "в связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры". По состоянию на 1 июля договорная цена составила 3068,92 руб./г.

ЛИШИЛИ СТАТУСА

Запрет на покупку российского золота не стал неожиданностью: в начале марта Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) лишила российские аффинажные заводы (с формулировкой "временно") статуса надежных продавцов (Good Delivery). А без этого статуса продажи золота в странах "коллективного запада" невозможны. Bloomberg: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота

Good Delivery присваивается аффинажным заводам, производителям мерных слитков золота, которые соответствуют требованиям LBMA. Слитки от поставщика с этим статусом не требуют дополнительных проверок и могут свободно продаваться на LME и других западных торговых площадках.

Аффинажные заводы осуществляют очистку золота от примесей, чтобы довести массовую долю драгоценного металла в мерном слитке до 99,99%. Благодаря безупречному качеству выпускаемой продукции российские аффинажные заводы заслужили на мировом рынке высокую репутацию.

Председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба сообщил РИА "Новости", что потеря статуса Good Delivery вынуждает российские компании продавать золото в основном на внутреннем рынке. Эти слитки приобретают в основном банки, с большим дисконтом к цене, установленной ЦБ. Кашуба призвал регулятора и правительство увеличить закупки драгметалла напрямую у добывающих компаний.

Многие участники рынка считают, что производители золота должны иметь возможность продавать золото на биржах, к которым будут допущены все заинтересованные лица, без ограничений. Помимо банков и собственно ЦБ, в них могли бы принять участие минфин, производители ювелирных изделий, промышленные компании и другие структуры, заинтересованные в таких закупках. Биржевая торговля позволит сформировать рыночную цену на золото внутри страны в российских рублях, которая не будет зависеть от котировок LME. Лондон потеряет возможность торговать золотом России, которая входит в тройку мировых лидеров по добыче этого драгметалла.

Ценообразование в рублях будет способствовать развитию торговли золотом в национальных валютах, без использования доллара США.

НА ЛОНДОНЕ СВЕТ КЛИНОМ НЕ СОШЕЛСЯ

Сейчас Лондон не является крупнейшим центром по торговле драгоценными металлами. Золото можно реализовать на торгах в Дубае (ОАЭ), Шанхае (Китай) и Мумбаи (Индия). Россия снизила производство золота на 4,6%

Дубай стал мировым центром торговли золотом, оставив позади Лондон. В Дубае расположена свободная экономическая зона, которая включает Дубайскую многопрофильную товарно-сырьевую биржу (DMCC) — биржевую площадку, на которой осуществляется торговля физическим золотом и деривативами. Благодаря инвестициям в инфраструктуру и повышению качества финансовых услуг до мирового уровня, объем торговли золотом на DMCC за последние годы значительно вырос. В настоящее время на долю этой биржи приходится почти четверть мировой торговли золотом.

Лондон попытался и DMCC лишить статуса Good Delivery, что вызвало крайне негативную реакцию властей Эмиратов. В результате был создан Дубайский стандарт поставки золота — единственный международный стандарт для золотых слитков 995 пробы весом 1 кг.

Имеющие экспортную лицензию российские компании могут продавать золото в слитках на DMCC, если Европа вслед за США закроет свой рынок.

Более того, ОАЭ заинтересованы в проведении аффинажа за пределами Европы, поскольку Лондон может под надуманным предлогом лишить статуса Good Delivery европейские аффинажные заводы, сотрудничающие с DMCC. Российские заводы могут осуществлять аффинаж золота для партнеров из ОАЭ.