МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Тренд на укрепление рубля, длившийся несколько месяцев, в начале июля развернулся. И инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в беседе с агентством "Прайм" спрогнозировал, что девальвационное движение российской валюты может продолжиться. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

"К началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей, а завершить год курс может в районе 70-75", — отметил он.

Этому могут способствовать такие факторы, как восстановительный рост объемов импорта, отказ ряда крупных отечественных эмитентов рынка акций от выплаты дивидендов за прошлый год (это может провоцировать переток частного капитала в инвалюту), а также вероятный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов "дружественных" или нейтральных стран вкупе с прочими мерами финансовых властей, нацеленными на приближение рублевого курса к уровням, более адекватным рыночным условиям и более комфортным с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета. В том числе это касается послаблений ЦБ в части предельного размера суммы зарубежных валютных переводов физлицами.

При этом среднесрочно ожидается сохранение высокого уровня мировых цен на энергоносители. Кроме того, надо учитывать, что под занавес июля и августа локальную поддержку рублю могут оказывать налоговые периоды, в рамках которых экспортеры будут конвертировать в рубли крупные объемы инвалюты. Соответственно, в течение ближайших месяцев общий девальвационный тренд может сменяться локальными волнами укрепления рубля к доллару с потенциалом возвращения курса в район 52-55.