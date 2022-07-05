МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Резкий рост доллара и евро идет после чрезмерного укрепления рубля в конце июня, однако сильно выше 60 рублей доллар не уйдет, покупки же валюты Минфином через ЦБ скорее всего начнутся ближе к сентябрю, прокомментировала РИА Новости экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля

Власти обеспокоены излишним укреплением рубля. И глава Минфина Силуанов в конце июня заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.

Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 61,38 рубля, евро – до 63 рублей ровно, в предыдущий раз на этих уровнях котировки были 8-10 июня. При этом 29 июня были достигнуты многолетние минимумы по обеим иностранным валютам: доллар опускался до 50,01 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро – до 52,7 рубля — минимума с октября 2014 года.

"Все, что мы сейчас видим, — это отскок после чрезмерного укрепления рубля в конце июня, все та же внутримесячная волатильность, связанная с дефицитом инвестиционных потоков и преобладанием торговых потоков", — сказала Донец.

"Рубль продолжает раскачиваться из-за того, что рынок недостаточно сбалансированный – это во-первых. А во-вторых, мы действительно ожидали, что рубль пройдет пики по укреплению летом, то, что он возвращается сейчас к 60 рублям (за доллар – ред.), хорошо показывает, что средний уровень курса, который сейчас нужен для балансирования торгового счета, находится не на 50 рублей за доллар и не под 50 рублей, а выше – ближе к 60 рублям, поэтому мы и видим этот отскок", — пояснила эксперт.

"Если мы говорим о клиентском спросе, факторов ослабления рубля стало побольше: есть прогнозы, которые указывают на ослабление рубля до конца года – вот и возник спрос. Можно посмотреть как на case study на конец мая, когда курс отреагировал на снижение ставок ЦБ – это тоже был спрос клиентский, который приходил благодаря тому, что "капелька перевесила": торговых потоков не было достаточных, еще не подошел конец месяца, не началась конверсия", — продолжила она.

"Это значит, что далеко выше 60 рублей за доллар мы не уйдем", — подытожила экономист.

Она также полагает, что, возможно, сегодня наблюдается появление инвестиционного спроса, помимо торгового, в том числе это может быть за счет интереса, который подогревается новостным фоном, в частности обсуждением интервенций Минфина. Также может наблюдаться спрос, связанный с выплатой внешнего долга, который тоже в июле будет осуществляться, в том числе компаниями, которые продолжают обслуживать его в валюте, добавила Донец.

ПОКУПКИ МИНФИНОМ

По ее словам, пока рано говорить о покупках валюты по бюджетному правилу: сначала Минфин, скорее всего, раскроет механизм покупок — сколько, какие именно валюты он будет покупать. При этом министерство технически это делает через Банк России, напомнила эксперт. Эксперт посоветовал покупать доллары до начала валютных интервенций

"Мы можем предположить какие-то экзотические сценарии, но мне кажется, что мы увидим эти покупки ближе к сентябрю, и они будут согласованы между Минфином и ЦБ и будут встроены в новый бюджетный механизм. Если они будут встроены в новый бюджетный механизм, никакого противодействия ЦБ не будет. Одно дело – говорить, что я хочу курс на уровне 70 рублей за доллар – таргетировать какой-то уровень курса, а другое дело — осуществлять накопления в альтернативных валютах", — добавила она.

"Мое предположение по времени – это ближе к сентябрю", — прогнозирует она.