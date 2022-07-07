МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. С начала этой недели российская валюта просела на 22% — с 55 до 63 рублей за доллар, а максимальная отметка на торгах приближалась к 65 рублям. Хотя с технической точки зрения "бычий тренд" по рублю не изменился, доллар уверенно движется в коридор 70-80 рублей, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Россиянам объяснили, почему рубль неожиданно и жестко просел

"Вероятно, Минфин РФ нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли", — считает собеседник агентства.

После вербальной интервенции главы Минфина Антона Силуанова инвесторы стали меньше покупать рубль. Участники рынка ожидают очередных новостей по мерам нормализации валютного курса. По мнению Антонова, на этой неделе российские власти должны найти решение, каким образом привести курс нацвалюты к оптимальному уровню, чтобы он устраивал как экспортеров, так и импортеров. Он напомнил, что российское правительство в июне обозначило комфортный ценовой диапазон в 70-80 рублей.

"С технической точки зрения "бычий" тренд по рублю не изменился. При повышении курса доллара до 62 рублей появились признаки к развороту. Мы не знаем, как Минфину удается ослаблять рубль, поэтому неизвестно, насколько устойчив текущий отскок от уровня 50 рублей за доллар. Похожую картину мы наблюдали 25-26 мая, когда рубль подешевел на 20% и потом продолжил укрепляться с новой силой", — рассуждает представитель BitRiver.

Доллар уже движется к зоне 70-80 рублей. Текущий счет торгового баланса останется в профиците в ближайшие месяцы. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, поэтому продажи экспортеров по-прежнему оказывают существенное влияние на рынок. Ослабление рубля должно замедлиться, иначе, вполне вероятно, Банк России выразит недовольство быстрым подорожанием иностранных валют.

Если рубль продолжит ослабляться без откатов, то доллара закрепится на уровне 70 рублей к концу июля, евро же будет стоить 72-73 рубля. "Напомню, что Евросоюз может погрузиться в рецессию из-за ограничения поставок газа. В связи с обвалом евро на международном валютном рынке и покупкой газа за рубли российская валюта вполне может демонстрировать не такое видимое ослабление к европейской валюте, как к доллару", — предупреждает эксперт.

В моменте даже возможно достижение паритета между парами доллар/рубль и евро/рубль, то есть курсы доллара и евро, выраженные в рублях, будут равнозначными, подытожил он.