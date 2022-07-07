МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении россиянам права держать сельскохозяйственную птицу и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Разрешение вступит в силу со дня его публикации на официальных ресурсах, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Дачникам объяснили, когда можно не платить взносы в СНТ

Таким образом, в условиях экономического кризиса государство предоставило жильцам частного сектора дополнительную возможность сэкономить на продуктах, указывает он.

"Согласно поправкам, они смогут разводить кур, уток, гусей и кроликов на собственных садовых и огородных участках, — отмечает юрист. — Правда, пользоваться мясом и яйцами разрешено только в личных целях. Предпринимательская деятельность по разведению птицы в рамках нововведений запрещена".

Вместе с тем, держать птицу без санкций со стороны государства смогут не все дачники. "В законе предусмотрено такое право для земель, позволяющих обустраивать курятники по градостроительному регламенту. Если такой возможности нет, владелец участка должен получить разрешение на разведение. При этом ему следует соблюдать ветеринарные, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические требования по строительству и содержанию таких зон", — указывает специалист.