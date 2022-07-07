МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные ожидания от курса рубля в настоящее время связаны с его стабильностью — никому не нужно, чтобы он рос или падал на 25% за три дня. Если же говорить о коридоре, который устроит большинство субъектов экономики, то это 65-75 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" основатель телеграм-канала Vyacheslav Goodwin Вячеслав Таквель. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

"Именно такой коридор — 65-75 рублей за доллар — многим подойдет. Он довольно привычен для нашей экономики, с ним мы на протяжении многих лет не плохо существовали и даже имели профицитный бюджет", — пояснил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время рубль ждет коррекция вверх, за которой непременно последует новое ослабление.

Во второй половине июля нацвалюта получит поддержку от налогового периода и продажи валюты экспортерами для выплат дивидендов акционерам ("Роснефть", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз"), на которые приходится более 400 млрд рублей. При таком сценарии курс может в этом месяце стабилизироваться в диапазоне 55-60 рублей или вернуться к 51-53 рублям за доллар, полагает Таквель.

"В любом случае рост слишком стремительный, и странно, что его пока не успели использовать те экспортеры, которые не распродали всю валютную выручку. Фундаментально пока еще нет механизма полного поглощения валюты в том объеме, в котором она приходит в страну, поэтому столь резкое ослабление также стремительно может пойти в обратную сторону", — заключил он.