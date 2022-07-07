МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль стал слабеть к иностранным валютам начиная с первого июля и за это время юань, доллар и евро укрепились к российской валюте на 20%. Такое ослабление рубля возможно только при участии государства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Инвестстратег предупредил о начале фазы ослабления рубля

"Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", — объяснил он свою позицию.

По его прогнозу, наиболее вероятно, что до конца года иностранные валюты продолжат укрепляться к рублю и цель властей вернуть курс к отметкам в 70-80 рублей, о которых в том числе заявлял глава Минфина Антон Силуанов, будет достигнута.

Помешать этому процессу может новая волна санкций, если западные страны расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в долларах и евро.

Что касается крепкого рубля, который мы видели еще на прошлой неделе, на отметке, близкой к 50 рублям за доллар, то он не позволял российским экспортерам получать устойчивую прибыль.

"Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70-80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортоориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций", — объяснил свой прогноз Тузов.