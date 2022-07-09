МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Большая вероятность, что рынок находится вблизи разворота и тренд на укрепление рубля, который наблюдался в последние месяцы, прекращён. Однако, рубль не укрепляется непрерывно и поступательно — периодически он растёт, но не выходит за рамки тренда. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Bloomberg назвал новую угрозу для энергетики Германии

По мнению эксперта, на текущее ослабление рубля повлияла совокупность нескольких факторов:

Ослабление рубля связано с сезонным фактором — в конце июня в России прошло окончание налогового периода, когда экспортеры продают валютную выручку для бюджетных платежей;

Также, возможно, негативный фон для рублёвых активов и ослабление рубля создало окончание дивидендного сезона и отказ некоторых компаний (например, Газпрома и Сбербанка) от выплат дивидендов, в результате чего также резко снизились котировки их акций;

Заявления властей о возможной интервенции в валюты дружественных стран, как способа ослабления рубля и поддержания конкурентоспособности российской экономики, могла спровоцировать спекулятивные реакции на рынке. А также крупные импортеры, услышав такой сигнал от властей, могли решить запастись валютой, не дожидаясь фактических её действий.

Именно поэтому увеличился спрос на валюту, отмечает Михайлова.

Что же касается прогноза на следующую неделю, то, по мнению аналитика, пара рубль-доллар постепенно выходит из уровня шорт в 62-64 рубля к потенциальной цели 58-60 рублей. "Пара евро-доллар — можно ожидать локальный отскок евро к уровню 1,02-1,03 пункта", — резюмировала она.