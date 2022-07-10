МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Госдума взялась за решение проблемы "резиновых квартир" — уже принят законопроект, запрещающий деление жилых помещений на микродоли, обсуждается и запрет на регистрацию более одного человека на 6 квадратных метров, если это не родственники, рассказал агентству "Прайм" руководитель проектов Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгений Николаенко. "Дом в списках". Когда нельзя прописаться в собственной квартире

Депутаты Госдумы в конце июня приняли в третьем чтении законопроект, направленный на решение проблем так называемых "резиновых квартир". Он вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая количество человек, на которых можно разделить одно жилое помещение. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади. Если условие не соблюдается, сделки заключать запрещено.

Данная ситуация не была разрешена до сих пор, особенно с учетом покупки заинтересованными лицами микродолей (1/50 или 1/100 доли в квартире).

"Особенно "резиновые квартиры" характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства", — пояснил Николаенко.

Согласно законопроекту, исключением являются сделки, заключенные до его вступления в силу, а также возникновение права общей долевой собственности на жилое помещение в результате наследования и приватизации. Тогда доля может быть и менее 6 кв. м. общей площади на каждого сособственника, но никаких негативных последствий это не повлечет и все будет законно. Таким образом, изменения касаются преимущественно сделок купли-продажи долей в праве собственности на квартиры.

Кроме того, в Госдуме обсуждают возможность запрета на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 квадратных метров жилья, если они не являются родственниками. Сейчас закон таких ограничений не предусматривает, чем пользуются махинаторы для организации незаконной миграции и получения пособий.