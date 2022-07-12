МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль, несмотря на ослабление последних двух недель, по-прежнему находится в восходящем тренде, а инвалюты в нисходящих формациях. Но ситуация с долларом по 50 рублей была вызвана аномальной экспортно-импортной конъюнктурой на фоне жесткой геополитики, и сейчас факторы курса рубля становятся более сбалансированными. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. После кратковременного ослабления рубль быстро укрепился

По мнению эксперта, сейчас происходит адаптация по импорту, замедляется высокий темп экспорта, идут сигналы о некотором перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах, а значит, те драйверы рубля, что наблюдались последние 3 месяца, теряют актуальность.

"На данный момент за доллар дают чуть больше 61, за евро примерно так же на фоне падения европейской валюты до паритета на глобальном рынке. И наши оценки движения к 70 мы не меняем. Это будет адекватный и удовлетворяющий запросы экспортеров и бюджета курс нацвалюты", — считает эксперт.

По мнению Зельцера, рубль даже недостаточно ослаб, чтобы искать силы для разворота.

"А вот от масштабной девальвации выше 70 рубль должна удерживать благоприятная сырьевая конъюнктура, активизация в промышленности и сфере услуг, контроль финансовых властей за трансграничными потоками, в первую очередь нерезидентов, и эффективная монетарная политика в соответствии с инфляционными трендами в экономике", — резюмировал эксперт.