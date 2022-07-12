МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Если вам кажется, что вам назначили "лишние" анализы или обследования, то не стоит стесняться спросить об этих назначениях своего врача. Это абсолютно нормальный вопрос, на который у него должен быть ответ. Затем можно проверить эту информацию с помощью Интернета — в большинстве случаев вам не составит труда найти описание обследований и сопоставить их со словами врача. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов. Врач рассказала о продуктах, которые нас старят

Если вы не получили вразумительного ответа, или врач вовсе не стал отвечать, то это уже повод обратиться к другому специалисту, считает он.

Однако важно понимать, что эффективное лечение требует качественной диагностики. "В нашем организме все органы и системы связаны между собой. И один симптом, или комплекс симптомов, могут указывать на совершенно разные патологии, требующие специального лечения. Важно также то, что многие заболевания возникают на фоне других. То есть, для того чтобы полностью решить проблему, требуется комплексное лечение сразу нескольких заболеваний", — отмечает специалист.

Поэтому для постановки точного диагноза и исключения всех возможных патологий нередко требуется комплексная диагностика. "Такой подход позволяет выявить и сопутствующие заболевания, в том числе на ранних стадиях, когда справиться с ними легче всего", — добавляет врач.

Например, на первый взгляд может показаться, что с таким распространенным симптомом как "рябь в глазах" должен работать только врач-офтальмолог. Однако, по словам специалиста, это может указывать не только на патологии органов зрения, но и на болезни сосудов, и проблемы нервной регуляции, и заболевания головного мозга, и нарушения обмена веществ, а также ряд других опасных патологий. Соответственно, в таком случае может потребоваться участие специалистов другого профиля и назначение дополнительных обследований.

Поэтому лучший способ сэкономить на анализах и лечении — это профилактика заболеваний, их своевременная и качественная диагностика. Так что, если вам показалось, что врач назначил много анализов, "не спешите с выводами", подчеркивает эксперт. Во-первых, врач по вашему запросу должен объяснить обоснованность назначенных обследований. Во-вторых, лучше пройти полную диагностику, выявить точную причину недуга и получить лечение, которое точно вам поможет.

В противном случае, в будущем вы рискуете потерять не только еще больше денег, но и усугубить проблемы со здоровьем, предупреждает Османов. Ведь если будет установлен неточный диагноз, вы получите лечение, которое вряд ли поможет полностью решить проблему.

Таким образом, в будущем вам придется снова обращаться к врачу и снова тратить деньги на диагностику и лечение. "И скорее всего, вам назначат те "недостающие" обследования, которые не были пройдены при первом визите. Однако за это время заболевание может усугубиться, чего, конечно, лучше не допускать", — подытожил врач.