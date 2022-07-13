МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. За большинство работающих россиян страховые пенсионные взносы платит работодатель. Те же, кто получает зарплату "в конверте", со временем рискуют оказаться в ситуации, когда возраст выхода на пенсию уже подошел, но начислить ее не могут: не хватает пенсионных коэффициентов. В отделении ПФР по городу Москве и Московской области агентству "Прайм" напомнили, что в такой ситуации граждане могут "докупить стаж". Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсию

"Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию", — напомнили в фонде.

Такая ситуация возникает, когда гражданин работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться. Можно уплатить взнос и формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.

"Взносы могут также делать те, кто работает на себя, — чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход", — добавили в ПФР.

За текущий 2022 год россиянин может самостоятельно уплатить в Пенсионный фонд страховой взнос в размере 36 669,6 рубля. "Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (он прописывается в Налоговом кодексе РФ), увеличенное в 12 раз", — сообщили в ПФР.

На начало текущего года МРОТ был установлен на отметке 13 890 рублей. Поэтому сумма страховых взносов за расчетный период 2022 год должна составлять 36 669,6 рубля (1МРОТ х 22% х 12).

Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев). За 2022 год эта сумма будет составлять 293 356,8 рубля.

Для граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также для физлиц из числа адвокатов, являющихся получателями пенсий за выслугу лет или пенсии по инвалидности, чтобы получить целый год страхового стажа необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса РФ. За 2022 год это будет 34 445 рублей. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.