МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Прогнозы курса рубля, как и в целом прогнозы на валютных рынках — довольно неблагодарное занятие. К привычным факторам, на которые опираются аналитики, добавляются неожиданные. Подчас слова значат гораздо больше, чем реальные события, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Курс евро упал ниже 58 рублей впервые с пятого июля

Стандартные факторы, влияющие на курс, хорошо известны: это ситуация с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, динамика международного рынка Forex. Однако в последнее время рубль фактически отвязался от цен на нефть из- за приостановки бюджетного правила, и на первое место среди значимости факторов вышла ситуация с торговым балансом, профицит по которому существенно вырос вследствие резкого падения импорта. Это и объясняет тренд на недавнее укрепление рубля, считает инвестстратег.

При этом тренду может помешать появление новых тем, о которых ранее никто бы и не задумывался. "К примеру, погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях на прошлой неделе в рублях заставило биржевых игроков переводить средства из рублей в валюту, что стало причиной редкого ослабления рубля ниже 60 рублей за доллар на прошлой неделе", — объяснил он.

Кроме того, продолжил Суверов, существует риск неожиданных вербальных интервенций официальных лиц, в последнее время в защиту ослабления рубля, что также увеличивает волатильность курса, и мешает точным прогнозам. "Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов", — резюмировал инвестстратег.