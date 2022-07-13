МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Прогнозы курса рубля, как и в целом прогнозы на валютных рынках — довольно неблагодарное занятие. К привычным факторам, на которые опираются аналитики, добавляются неожиданные. Подчас слова значат гораздо больше, чем реальные события, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Монеты номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала

Курс евро упал ниже 58 рублей впервые с пятого июля

Стандартные факторы, влияющие на курс, хорошо известны: это ситуация с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, динамика международного рынка Forex. Однако в последнее время рубль фактически отвязался от цен на нефть из- за приостановки бюджетного правила, и на первое место среди значимости факторов вышла ситуация с торговым балансом, профицит по которому существенно вырос вследствие резкого падения импорта. Это и объясняет тренд на недавнее укрепление рубля, считает инвестстратег.

При этом тренду может помешать появление новых тем, о которых ранее никто бы и не задумывался. "К примеру, погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях на прошлой неделе в рублях заставило биржевых игроков переводить средства из рублей в валюту, что стало причиной редкого ослабления рубля ниже 60 рублей за доллар на прошлой неделе", — объяснил он.

Кроме того, продолжил Суверов, существует риск неожиданных вербальных интервенций официальных лиц, в последнее время в защиту ослабления рубля, что также увеличивает волатильность курса, и мешает точным прогнозам. "Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов", — резюмировал инвестстратег.