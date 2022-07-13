Юрист Уткин посоветовал разрезать банковскую карту, у которой закончился срок действия
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Если срок действия вашей карты закончился и вместо нее вы получили новую или в принципе не планируете больше пользоваться картой, ее следует уничтожить. Раньше карты надо было обязательно возвращать в банк, который их выпустил. Теперь такого требования нет, и дальнейшая судьба "пластика" полностью остается на совести своего владельца. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Многие просто выбрасывают старые карты в мусорное ведро или, что еще хуже, рядом с банкоматами. По словам эксперта, так делать не следует.
"В целях безопасности "пластик" стоит разрезать на несколько частей. Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки", — поясняет юрист.
Поэтому карту лучше разрезать обычными ножницами в местах, где есть какие-то обозначения. После этого пластик можно "с чистой совестью выбрасывать в мусорное ведро".
Даже если злоумышленники смогут считать со старой карты информацию о вашем банковском счете, просто так воспользоваться они ей не смогут. К счету будет привязана уже другая карта, а старая перестает работать в момент активации новой. Однако, как указывает специалист, информация о владельце карты и номере счета может попасть в мошеннические базы и использоваться в дальнейшем, например, для схем с использованием социальной инженерии.
Также, если вы не планируете больше пользоваться картой, счет, который к ней привязан, нужно закрыть, говорит Уткин. Сейчас это делается "буквально за несколько секунд в приложении". Куда-то ехать и писать заявления, как раньше, не нужно.
"Счет следует закрыть, чтобы туда случайно не приходили какие-то переводы, не списывались деньги за услуги, которые иногда могут привести баланс счета в минус и т.д. Если на счету остались какие-то деньги, вы сможете получить их в кассе банка по паспорту даже при отсутствии пластиковой карты", — пояснил эксперт.
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