МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Если срок действия вашей карты закончился и вместо нее вы получили новую или в принципе не планируете больше пользоваться картой, ее следует уничтожить. Раньше карты надо было обязательно возвращать в банк, который их выпустил. Теперь такого требования нет, и дальнейшая судьба "пластика" полностью остается на совести своего владельца. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Банк России оценил объем торговли валютой системно значимыми банками

Многие просто выбрасывают старые карты в мусорное ведро или, что еще хуже, рядом с банкоматами. По словам эксперта, так делать не следует.

"В целях безопасности "пластик" стоит разрезать на несколько частей. Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки", — поясняет юрист.

Поэтому карту лучше разрезать обычными ножницами в местах, где есть какие-то обозначения. После этого пластик можно "с чистой совестью выбрасывать в мусорное ведро".

Даже если злоумышленники смогут считать со старой карты информацию о вашем банковском счете, просто так воспользоваться они ей не смогут. К счету будет привязана уже другая карта, а старая перестает работать в момент активации новой. Однако, как указывает специалист, информация о владельце карты и номере счета может попасть в мошеннические базы и использоваться в дальнейшем, например, для схем с использованием социальной инженерии.

Также, если вы не планируете больше пользоваться картой, счет, который к ней привязан, нужно закрыть, говорит Уткин. Сейчас это делается "буквально за несколько секунд в приложении". Куда-то ехать и писать заявления, как раньше, не нужно.

"Счет следует закрыть, чтобы туда случайно не приходили какие-то переводы, не списывались деньги за услуги, которые иногда могут привести баланс счета в минус и т.д. Если на счету остались какие-то деньги, вы сможете получить их в кассе банка по паспорту даже при отсутствии пластиковой карты", — пояснил эксперт.