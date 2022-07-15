МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. На самом деле никаких "черных списков" у мошенников не существует, это похоже на сюрреалистичный вымысел. Даже если вы распугаете их юридическими терминами, вскоре вам позвонят другие аферисты с теми же самыми вопросами. Как правило, "колл-центры" комплектуются или в местах лишения свободы, или людьми с очень хорошим умением убеждать, чтобы довести жертву до ошибки. Поэтому лучше всего как можно быстрее завершить разговор после изложения аферистом мотива звонка, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Россиянам объяснили, как мошенники выбирают жертв

"Нужно помнить, что никаких лотерей по номеру телефона на самом деле нет, и что деньги через онлайн-банк снять просто невозможно — обычно это два основных мотива звонков мошенников. Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста", — напомнил он.

Так что всегда можно выслушать мошенника и просто положить трубку, перезвонив непосредственно в банк.

Ругаться и грозить законами здесь по сути бесполезно — это простая трата времени, а для связи обычно используется ip-телефония, так что вычислить "колл-центр" будет достаточно трудной задачей даже для правоохранительных органов.

Менять номер тоже бессмысленно, поскольку нужно понимать, что если речь о банковских продуктах, то базы на клиентов обычно попадают в руки мошенников как раз от сотрудников банков, и новый номер телефона будет там указан. Так что стоит просто руководствоваться простыми проверенными способами — не озвучивать лишней информации и максимально быстро заканчивать разговор.