МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основным фактором, способствующим укреплению национальной валюты, продолжает оставаться дисбаланс спроса и предложения. Высокий объем предложения иностранной валюты со стороны экспортеров пока не может быть перекрыт спросом со стороны импортеров и населения. При этом давление со стороны предложения в рамках следующей недели будет нарастает в связи с подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 июля. Это может поспособствовать дальнейшему укреплению рубля, что приведет к возвращению пары доллар/рубль в диапазон 50-55 рублей. При этом в текущий момент нельзя исключать возможности выхода национальной валюты выше максимумов июня — попыток ухода доллара ниже 50 рублей. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Россиян научили предсказывать курс рубля

Он напомнил, что прошедшая неделя вновь прошла под знаком ослабления ведущих мировых валют по отношению к рублю. При этом основное снижение доллара и евро пришлось на начало недели, после чего они перешли в консолидацию выше минимумов вторника. Так, пара доллар/рубль во вторник в моменте отступала ниже 57,2 рубля, однако в дальнейшем смогла отыграть часть потерь, а среду и четверг провела в консолидации выше 58 рублей. Лишь в пятницу продажи вновь активизировались, в результате чего доллар ушел под эту отметку и смог обновить минимумы недели. Отметим, что наблюдается сближение котировок доллар и евро по отношению к рублю между собой, что вызвано динамикой пары евро/доллар на международном валютном рынке, где она близка к паритету.

По мнению Зварича, в среднесрочной перспективе можно ожидать возвращения американской валюты выше 70 рублей, чему будет способствовать улучшение ситуации с балансом спроса и предложения иностранной валюты. Названы страны, в которых внезапно может начаться дефолт

"Снизить предложение может ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках, связанное с замедлением мировой экономики из-за роста ставок. Плюс к этому, восстановление объемов импорта должно привести к росту спроса на валюту", — считает он.

В этом случае рубль перейдет к постепенному ослаблению, в результате чего американская валюта сможет отыграть часть потерь и к концу текущего года вернуться в район уровней, продемонстрированных в конце 2021 года, заключил аналитик.