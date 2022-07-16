МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. С 15 июля 2022 года на территории России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест будет наказываться административным штрафом. Привлечь к ответственности могут граждан, должностных лиц, а также компании. При этом размер штрафа зависит от вида транспортного средства, рассказала агентству "Прайм" юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц наказание окажется более жестким. Должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическое лицо — на сумму 60-100 тысяч рублей. И все это с конфискацией транспортного средства, ставшего орудием административного правонарушения.

Щербакова предупредила, что новая штрафная санкция также предусмотрена и для грузовых машин. В этом случае сброс мусора в неположенном месте обойдется гражданину и должностному лицу в 60-80 тысяч рублей, а юрлицу — в 100-120 тысяч рублей.

Для грузовых автомобилей также предусмотрена более жесткая мера наказания за повторное нарушение. Если у физлица сумма штрафа не меняется, то должностное лицо может поплатиться транспортным средством — его конфискуют. Фиксация нарушений может происходить на автоматические камеры — съемка с них станет основанием для возбуждения дела.