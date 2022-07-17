МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Выбор жертвы комара определяется индивидуальным запахом человека и температурой его тела, рассказывает агентству "Прайм" заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова. Спрос на средства от комаров в России в июне взлетел в десятки раз

Комаров, по словам врача, привлекают запахи молочной кислоты, аммиака, ряда веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты. Насекомые начинают чувствовать эти запахи за несколько десятков метров.

"Вещества, выделяемые кожной микрофлорой, — еще одна составляющая, привлекающая комаров. Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение "пахучих веществ", производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — объясняет врач.

Если сравнить состав индивидуальной микрофлоры того или иного человека с тем, насколько его любят комары, то прослеживается явная закономерность, продолжает эксперт. "Чем разнообразнее микрофлора кожи, тем меньше на неё садится комаров. И наоборот: чем скуднее видовой состав кожной микрофлоры, тем привлекательнее для комаров человек», — говорит педиатр.

Также имеются научные данные, что комары выбирают свою жертву по выделяемому углекислому газу — где его больше, туда комар и летит. Поэтому, когда человек выполняет тяжелую физическую работу или занимается спортом, активизируются все обменные процессы, повышается температура тела, выделение углекислого газа увеличивается. Тем самым человек "вызывает у комаров повышенный к себе интерес".

Существует научное исследование, которое доказывает, что кровь 1 (0) группы нравится комарам больше, чем другие группы крови. Однако данное исследование проводилось с комарами определенного вида, возможно, у других видов и пристрастия будут иными, полагает врач.

А вот достоверных научных данных о предпочтении комарами людей определенного пола, цвета кожи в настоящее время нет, подытожила Елена Андросова.