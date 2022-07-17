МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Арбузы стоит покупать в супермаркетах и на рынках, а не в необорудованных торговых точках. Партии товаров, поступающие на прилавки, проходят проверку, что гарантирует безопасность и отсутствие в них пестицидов, нитратов и радионуклидов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева. В России начала дешеветь клубника

"Лучше выбрать умеренный средний размер арбуза (7-9 кг), так как большой может быть водянистым, несладким и бледно-розовым, а маленький — неспелым", — добавляет она.

У спелого арбуза — многочисленные контрастные полосы. Рисунок не должен быть нарушен. Корочка плода имеет блеск. Пятно на боку — это показатель того, что арбуз "отлеживался" и созревал. Оно должно быть небольшим, желтовато-оранжевого цвета.

"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит", — советует специалист.

Есть еще один способ определения спелости плода: возьмите его в руку и хлопните по боку ладонью. "От спелого арбуза вы почувствуете отдачу другой рукой. Он упругий, пружинит. Незрелый арбуз мягковат, удар в нем гаснет", — отмечает эксперт.

Оптимальная температура для хранения арбузов составляет 10-15° при относительной влажности воздуха 85-90%. Арбуз лучше употребить в течение 2-3 недель после сбора, в противном случае он теряет хрустящую структуру мякоти.

В домашних условиях срок и способ хранения арбуза зависит от того, в каком плод находится состоянии. В целом виде арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев, но при соблюдении определенных правил. Разрезанный арбуз при комнатной температуре хранить нельзя, предупреждает эксперт. В таких условиях его можно держать 2-3 часа, а в теплое время года мякоть может начать портиться уже через час.

Данный нюанс, по словам специалиста, играет особую роль. Дело в том, что несвежим арбузом можно отравиться. Бактерии, которые стремительно появляются и размножаются на сочной мякоти, опасны для здоровья. Ускоряются эти процессы за счет воздействия тепла. Хранить разрезанный арбуз в холодильнике рекомендуется не больше суток, заключила Лемешева.