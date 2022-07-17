МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль вновь демонстрирует рост и в первую очередь, это связано с сокращением активности спекулянтов на рынке. Экспортеры пытаются реализовать накопившуюся валютную выручку по более выгодному курсу, тем самым провоцируя укрепление рубля. К концу года "американец" отыграет позиции, но инвесторам все же стоит присматривать альтернативу, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников. Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

"На текущей неделе также не наблюдалось сигналов со стороны правительства о преодолении чересчур крепкого рубля, ввиду чего рост национальной валюты не носит ограниченный характер", — считает эксперт.

Он отметил, что локально позиции доллара поддерживались заметной коррекцией цен на нефть, а также неожиданно ускоряющейся инфляцией США.

По мнению Жильникова, в краткосрочной перспективе (вплоть до конца июля) крепость национальной валюты сохранится, а пара доллар — рубль может опуститься ниже отметки в 55 рублей за доллар.

"Но такое, скорее всего, будет носить временный характер", — считает эксперт. Скорое вмешательство государства и восстанавливающийся импорт в страну позволяют, по его мнению, рассчитывать на более высокие позиции американской валюты.

"Комфортный курс доллара для бюджета России находится выше отметки 70 рублей за доллар, так что к концу года курс доллара вполне может перейти в диапазон 75 — 80 рублей", — считает Жильников.

Он советует инвесторам обратить внимание на гонконгский доллар, как объект инвестирования ввиду возможного роста спроса на инструменты, обращающиеся на гонконгской бирже.