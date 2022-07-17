МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль вновь демонстрирует рост и в первую очередь, это связано с сокращением активности спекулянтов на рынке. Экспортеры пытаются реализовать накопившуюся валютную выручку по более выгодному курсу, тем самым провоцируя укрепление рубля. К концу года "американец" отыграет позиции, но инвесторам все же стоит присматривать альтернативу, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.

Денежные купюры и монеты

Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

"На текущей неделе также не наблюдалось сигналов со стороны правительства о преодолении чересчур крепкого рубля, ввиду чего рост национальной валюты не носит ограниченный характер", — считает эксперт.

Он отметил, что локально позиции доллара поддерживались заметной коррекцией цен на нефть, а также неожиданно ускоряющейся инфляцией США.

По мнению Жильникова, в краткосрочной перспективе (вплоть до конца июля) крепость национальной валюты сохранится, а пара доллар — рубль может опуститься ниже отметки в 55 рублей за доллар.

"Но такое, скорее всего, будет носить временный характер", — считает эксперт. Скорое вмешательство государства и восстанавливающийся импорт в страну позволяют, по его мнению, рассчитывать на более высокие позиции американской валюты.

"Комфортный курс доллара для бюджета России находится выше отметки 70 рублей за доллар, так что к концу года курс доллара вполне может перейти в диапазон 75 — 80 рублей", — считает Жильников.

Он советует инвесторам обратить внимание на гонконгский доллар, как объект инвестирования ввиду возможного роста спроса на инструменты, обращающиеся на гонконгской бирже.