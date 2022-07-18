МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ранний подъем бывает в радость, наверное, только для "жаворонков". Поменять свой хронотип вряд ли получится, но облегчить себе раннее пробуждение вполне реально. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева. Врачи объяснили, как сон влияет на тяжелое течение коронавируса

Найдите для себя мотивацию, чтобы "снять подсознательное сопротивление просыпаться ни свет ни заря", советует она.

"Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче», — считает врач.

Если отказаться от плотного позднего ужина и быть физически активным в течение дня, то проблем с засыпанием, по мнению специалиста, не должно возникнуть.

"Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным», — отмечает эксперт.

Также полезно сразу же после пробуждения открывать шторы, впуская солнце. Стакан воды, приготовленный вечером, после пробуждения поможет запустить ваш организм в работу.

"Ну и конечно же важно помнить, что здоровый и полноценный сон — основа вашего бодрого дня», — подытожила Татьяна Григорьева.