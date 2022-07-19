МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Любой провайдер или оператор связи — это поставщик Интернета, который работает в рамках действующей законодательной базы. Если вы имеете доступ в сеть, значит, у вас заключён договор с провайдером: будь то услуги домашнего или мобильного Интернета. А заключение договора подразумевает передачу персональных данных. В каких случаях этого стоит опасаться, рассказала агентству "Прайм" директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва. Эксперт рассказал, как узнать, что VPN следит за вашим компьютером

"Чаще всего пользователей интересует вопрос: видит ли оператор сайты, которые вы посещаете. В целом, конечно, видит. Однако ни один провайдер не отслеживает в режиме 24/7 ваши "следы" в Интернете. Такие данные хранятся в так называемых логах — они содержат URL и IP-адреса серверов, которые посещал пользователь", — пояснила она.

Согласно постановлению правительства РФ № 445, провайдер обязан хранить поисковые данные своих клиентов за последние тридцать дней. А в соответствии с федеральным законом "О связи" оператор обязан предоставить доступ к данным о трафике государственным органам РФ по запросу, подчеркивает специалист.

"При использовании VPN провайдер видит, что вы отправляете шифрованный трафик на определенный адрес. Он может определить, что вы подключились к серверу другой страны. А вот понять, какой именно сайт вы посетили с помощью VPN, оператор не сможет. При использовании VPN провайдер видит лишь факт подключения к VPN-серверу, время соединения и объем переданных данных", — отмечает эксперт.

Беспокоиться о том, что провайдер сможет ознакомиться с вашей перепиской в электронной почте, тоже, по словам Деревлевой, не нужно.

Во-первых, почтовые программы в сети уже давно перешли на зашифрованные каналы. Во-вторых, без соответствующего запроса со стороны правоохранительных и надзорных органов, это незаконно, а в большинстве случаев это просто не представляет никакого интереса", — заключила эксперт.