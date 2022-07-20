МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В случае запуска модифицированного бюджетного правила, приобретаемая иностранная валюта "дружественных" стран может накапливаться и частично инвестироваться. Однако говорить о стратегии инвестирования этих средств преждевременно. Можно только предполагать, как ЦБ и Минфин распорядятся этой валютой, рассказал агентству "ПРАЙМ" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперты оценили возможность валютных интервенций по бюджетному правилу

Если будет принято решение о накапливании ее в резервы или в некое подобие расходуемого фонда, то его структура по классам активов в целом может частично повторять структуру прежних международных резервов, за тем исключением, что будут использоваться валюты и активы "дружественных" стран (Китая, Индии, Бразилии и др.).

По мнению эксперта, также традиционно может наращиваться портфель государственных долговых бумаг. В этом случае могут приобретаться долговые ценные бумаги с рейтингом выпусков или эмитентов не ниже определенного уровня, возможно BBB- по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's. Возможно вложение в международные инвестиционные проекты или фонды "дружественных" стран.

Помимо этого, доля иностранной валюты в форме наличных денег и в виде остатков средств на корреспондентских счетах может возрасти из-за меньшего количества ликвидных и надежных финансовых инструментов (прежде всего, долговых) развивающихся стран, в которые Россия готова вкладывать деньги, не опасаясь блокировок.

Доля золота в совокупных международных резервах РФ (к которым может быть отнесена вновь покупаемая валюта), вероятно, увеличится с текущих 20%. Но приобретение золота за какую-либо отличную от рубля валюту нецелесообразно, так как в итоге она будет возвращаться на внутренний рынок, когда производители будут реализовывать выручку.

В заключении Миронюк напомнил, что инвестиционные возможности вложений "мягких" валют достаточно скромны, но и инфляция в отдельных странах существенно ниже, чем в ЕС и США. Например, в Китае годовое значение ИПЦ в июне — лишь 2,5% год к году.