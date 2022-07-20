МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пустующие квартиры — лакомый кусок для аферистов. Оформление таких объектов на подставных лиц с последующей продажей ничего не подозревающим покупателям, — классическая схема обмана на рынке жилья. Каким образом и почему возможны мошеннические схемы с пустующими квартирами, рассказал агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов. Адвокат объяснила, за какие полы могут оштрафовать хозяина квартиры

НОВОСТРОЙКИ

Больше всего никем не занятых квартир, "причем очень долгое время", бывает в новостройках: одни не проданы, другие, купленные людьми из соседних регионов, частенько пустуют годами, третьи простаивают свободными из-за отсутствия денег на их ремонт у собственников. Получить фактический доступ к такому жилью, как правило, труда не составляет. Тем более в новостройках соседи друг друга еще не знают.

"Оформить право собственности на подобную недвижимость аферистам также не составляет труда, особенно, если они обладают юридическими знаниями и судебным опытом. Оформление происходит на основании судебного решения. Оно или банально подделывается и по нему регистрируется право собственности, или подделываются документы на покупку квартиры, и право собственности на нее признается по суду", — поясняет адвокат.

В итоге, реальные владельцы не знают о таком процессе, а застройщик намеренно уведомляется по ошибочному адресу, и за него на судебные заседания ходят подставные лица. "Спора, в подобных делах, разумеется, не возникает, потому суд и признает право собственности за обратившимся. Потом регистрация права по судебному акту в Росреестре и продажа квартиры на обычных условиях ничего не подозревающим жертвам", — рассказывает эксперт.

КВАРТИРЫ ЭМИГРАНТОВ

Многие собственники квартир покидают нашу страну на долгий срок или навсегда. Чтобы недвижимость не простаивала без пользы, хозяева стараются сдать ее в аренду. "Именно такие квартиры больше всего и интересуют мошенников. При съеме жилья они получают не только паспортные данные собственника, но и ксерокопию его паспорта. Сдав квартиру, собственник, получая ежемесячную аренду, больше ни о чем не беспокоится. А в это время аферисты, завладевшие и жильем, и документами, могут заниматься подделкой договора и паспорта владельца, переоформляя на своих подельников арендуемое жилье", — поясняет Сухов.

После такого переоформления и продажи квартиры новому владельцу аренда, как правило, может платиться еще несколько месяцев, чтобы обворованный собственник не сразу забил тревогу. Ну а затем, "нос к носу остаются новый покупатель и старый владелец, которым и приходится судиться друг с другом за спорную площадь".

ЖИЛЬЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Любимый сделкой мошенников, по словам адвоката. является продажа квартир, оформленных по поддельному завещанию. "Если вам предложит купить недвижимость наследник, оформивший ее по завещанию и не являющийся родственником умершего, — отказывайтесь. Вероятность приобрести жилье у аферистов по сфальсифицированному наследственному документу очень высока", — отмечает специалист.

Обычно завещания подделываются после смерти одиноких собственников, наследники которых не объявились. Оформить завещание задним числом, а затем по нему вступить в наследство профессиональным преступникам "труда не составляет".

Как подчеркивает юрист, после продажи такой квартиры новые владельцы "окажутся под ударом". Их сделка может быть признана недействительной, а квартира — изъята. Обычно такое жилье изымается в пользу государства как выморочное.

Приобретенные у мошенников квартиры почти всегда изымаются у покупателей через суд или действительными собственниками, или государством. Взыскать деньги с преступников почти никогда не удается, да и найти их самих — тоже. "В лучшем случае к ответственности привлекаются подельники настоящих аферистов, которые не обладают никакими активами и взять с них нечего", — указывает адвокат.

Поэтому при любой сделке и саму недвижимость, и продавца нужно тщательно и юридически грамотно проверять, подытожил он.