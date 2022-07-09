МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Потенциальные наследники могут узнать о наличии открытого наследства через информационный ресурс "Реестр наследственных дел" на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для поиска наследственного дела необходимо знать фамилию, имя, а также отчество наследодателя, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Юрист объяснила, кто и как может получить пенсию по наследству

Дату рождения и дату смерти указывать необязательно, если эти сведения вам неизвестны. Если производство по наследственному делу уже начато, то через этот информационный сервис можно узнать номер наследственного дела, а также данные нотариуса, открывшего наследственное дело, уточняет он.

"Зная указанные данные, наследники, а также лица, имущественные права которых затрагиваются, например, наследники по закону при наличии завещания вправе обратиться к нотариусу с заявлением об ознакомлении с материалами наследственного дела, где могут содержаться сведения о составе наследства", — отмечает юрист.

Для ознакомления с материалами наследственного дела необходимо подать нотариусу соответствующее заявление и документы, подтверждающие вашу заинтересованность. К числу таких документов могут относиться:

свидетельство о рождении;

свидетельство о заключении брака;

решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении наследодателя и др.

Некоторую информацию об имуществе наследодателя можно узнать самостоятельно. Так, информацию об объектах недвижимости, правообладателем которых являлся наследодатель, можно получить из общедоступных данных, содержащихся в ЕГРН. Не рассчитали. В каких случаях ваше наследство "обнулится"

Аналогичным образом об участии наследодателя в корпоративных юридических лицах можно узнать из открытых данных в ЕГРЮЛ.

Однако, как указывает эксперт, есть информация, которую потенциальным наследникам самостоятельно получить не удастся — например, сведения об открытых наследодателем счетах и вкладах в банках.

Адвокат также рекомендует указывать состав наследуемого имущества в завещании. Если имущества много, то можно указать самое дорогостоящее.

"В моей практике был случай, когда доверитель (супруга наследодателя) вскрыла завещание, в котором было написано: "завещаю ВСЕ супруге". А чем именно владел наследодатель, какие у него были компании (акции, доли в компаниях), какое имущество было приобретено, в том числе в других странах, супруга не знала. Чтобы не попасть в такую ситуацию лучше не стесняться указать в завещании на состав имущества, передаваемого в наследство", — объяснил Данилов.