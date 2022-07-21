МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. На данный момент пара доллар-рубль пикирует, во вторник преодолев важный уровень поддержки на отметке 56,1 рубля. Укрепление рубля вызвано, в первую очередь, приближающимися налоговыми выплатами на следующей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США. Как рассказал "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников, как минимум до середины следующей недели укрепление рубля может сохраниться. Рубль резко укрепляется

Так куда же стремится рубль? Основываясь на волатильности валютной пары доллар-рубль, а также ее технической картине, аналитик считает, что укрепление национальной валюты может вполне дойти до 53 рублей.

"При этом, не исключено, что локально курс доллара может опуститься и ниже, однако мы полагаем, что ниже идет критический уровень для бюджета РФ, и, скорее всего, будут предприняты незамедлительные действия со стороны правительства", — отметил Жильников.

Он предположил, что одним из этих действий может выступить модифицированное бюджетное правило, которое вполне может отразиться на росте пары доллар-рубль. "Однако пока конкретики по этой мере не было озвучено", — резюмировал аналитик.