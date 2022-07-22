МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Закон о тишине запрещает шумные развлечения с 22:00 до 7:00 утра. Если это положение нарушают, следует по каждому факту сообщать участковому или по телефону 112. На основании обращения с жалобами должен прибыть наряд для составления протокола об административном правонарушении. Штраф за шум составляет от 500 до 3000 рублей в зависимости от региона, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Владельцев квартир будут наказывать за шумных гостей и арендаторов

"Если шум сопровождается употреблением алкогольных напитков или курением, то протоколы будут составлены и на эти нарушения. Виновникам грозит штраф от 500 до 3000 рублей и от 500 до 1500 рублей, соответственно", — добавляет она.

За порчу общедомового и муниципального имущества, в том числе элементов озеленения, нарушителей оштрафуют и обяжут компенсировать стоимость причиненного ущерба.

Для фиксации систематических нарушений общественного порядка юрист рекомендует обратиться с заявлением в местную администрацию или управляющую компанию, в зависимости от того, в чьем ведении находится территория шумного места (к примеру, лавочка во дворе дома или скамейка в сквере) с требованием об установлении камеры уличного видеонаблюдения.

Дополнительной эффективной мерой, по мнению адвоката, будет обращение в отдел полиции для включения данного "шумного" места в маршрут обхода патрульного наряда, начиная с 22 часов ежедневно. Тогда все нарушения будут фиксироваться автоматически, без вызова полиции.