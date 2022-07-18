МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Каждый гражданин имеет право, находясь в своей квартире, не соприкасаться с любыми последствиями курения табака, в первую очередь, с дымом и запахом. Таким образом, право одного курить в квартире заканчивается там, где начинается право другого дышать чистым воздухом. Как повлиять на курящих соседей и взыскать с них компенсацию, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала. Адвокат предупредила о штрафах за курение дома

Он напомнил, что право на благоприятную окружающую среду гарантирует Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой Россия присоединилась в 2008 году.

Согласно этим документам, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов всех проживающих.

Главной проблемой данного вопроса будет сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение. Это обычно затруднительно. Как вариант, можно привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже.

"Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры", — советует Мацала.

Также можно сфотографировать дымящего на балконе соседа, благо смартфоны сейчас у всех под рукой. Не помешает и вызов участкового, который откажет в возбуждении дела, но в отказном материале может подтвердить наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определенной квартиры. "Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда", — резюмировал юрист.