МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Ситуация в Турции, где из-за сверхмягкой денежно-кредитной политики лира рухнула на 70%, может в том или ином виде повториться уже в текущем году. В зоне риска высокой инфляции оказались многие экономики, а в двух латиноамериканских странах это может привести к существенной девальвации национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Россия, Индия и Бразилия обсудили продовольственную безопасность

Годовой уровень инфляции в Бразилии вырос до 11,89% в июне 2022 года с 11,73% в предыдущем месяце, что соответствует ожиданиям рынка. "Тем не менее, десятый месяц подряд в стране фиксируется двузначная инфляция. Цены на транспортные услуги выросли, несмотря на небольшое замедление роста цен на топливо, подорожали продукты питания и безалкогольные напитки", — указал эксперт.

Глобальное рейтинговое агентство Fitch в июле изменило прогноз по Бразилии с "негативного" на "стабильный", сославшись на улучшение показателей в госсекторе. Но признаков замедления инфляции пока нет, и наряду с укрепляющимся долларом девальвация бразильского реала за последние 12 месяцев составила 5%. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, реал стремится упасть до исторических минимумов в районе 5,9 реала за 1 доллар при текущем курсе 5,5 реала за доллар.

Курс аргентинского песо к доллару почти ежедневно падает по экспоненте до очередного рекордно низкого уровня. Официальный курс — 130 песо за доллар США. Но наличные доллары в Аргентине купить получится лишь на "чёрном рынке". На нем доллар стоит вдвое-втрое больше, чем в официальном обменнике, банке или при пользовании банковскими картами.

"Растут сомнения относительно ближайших перспектив экономики подверженной кризису южноамериканской страны. В июле центральный банк Аргентины сохранил ключевую ставку на уровне 52%, несмотря на то, что потребительские цены выросли на 64% в июне год к году, и темпы могут ускориться", — указал Миронюк.

Внезапная отставка министра экономики в середине июля привела к тому, что многие предприятия резко подняли цены, не опасаясь административного давления.

Официальный курс аргентинского песо так или иначе будет следовать индикаторам денежного рынка и курсу негласному. Таким образом, в ближайший год девальвация может значительно превысить 35%, которые официальный песо показал за последние 12 месяцев, заключил он.