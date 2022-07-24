МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Существует множество законодательных ограничений, большая часть из которых связана с пожарной безопасностью, которые собственники могут непроизвольно нарушить во время отдыха, — пояснила агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Россиянам рассказали об изменениях в дачной амнистии

Тем, кто любит шашлыки на даче, следует учесть положения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства № 1479. В пункте 5 там говорится, что при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки от горючих материалов вокруг емкости — от 2 метров.

"За нарушение этого правила положен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", — подчеркнула эксперт.

Караются также, по ее словам, и нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалка отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована и т.д. — все это расценивается как ущерб верхнему плодородному слою земли.

"За мусор, который будет на участке гражданина, ему грозит штраф 3 до 5 тысяч рублей", — рассказала Спиридонова.

Федеральная власть, по ее словам, не штрафует за борщевик на участке в отличие от ряда регионов. Например, в Московской области за борщевик на личном садовом участке и на землях общего назначения СНТ штрафуют от 2 до 5 тысяч рублей.

Есть немало штрафов и за самострой. По закону, владелец такого строения обязан его снести и привести земельный участок в первоначальный вид. Если он этого не делает, ему грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей и уже судебное предписание снести постройку.

Не все владельцы дач в курсе, что нормами СанПиН жестко регламентируется установка уличных уборных на их земельных участках: расстояние от туалета (септика) до законной границы соседнего участка или до ограждения со стороны улицы должно составлять не меньше 2 метров, не менее 8 метров — до колодца, садового или жилого дома и целых 12 метров — до стен дома на соседнем участке.

Сам туалет должен быть оборудован так, чтобы отходы не попадали в почву, подчеркнула эксперт. Накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Если используется выгребная яма, одна должна быть забетонирована. За нарушение этих положений — штраф от 2 до 3 тысяч рублей.