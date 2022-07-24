МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Тайна личной переписки является непоколебимой конституционной гарантией каждого. Единственным основанием для ее нарушения может быть лишь санкция суда в случае, если информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения совершения преступления. В противном случае любителю чужих писем полагается штраф, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Назван лучший способ защитить личную переписку от взлома

Первоначально, по ее словам, это правило было сформулировано в законе для бумажной почтовой переписки. С повсеместным распространением мессенджеров вопрос сохранения тайны переписки стал еще более актуальным.

В случае, когда кто-либо пытается получить доступ к личным данным, он совершает покушение на преступление, предусмотренное статьей 138 Уголовного кодекса — "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

"При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершенным (оконченным)", — подтвердила Кудерко. И ответственность достаточно существенна, хоть и само по себе преступление характеризуется небольшой тяжестью.

По словам эксперта, Уголовный кодекс в качестве наказания предусматривает для нарушителя штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

"Более существенным будет ответственность, если кто-либо получил доступ к переписке в силу своих служебных полномочий, к примеру, для сотрудника сотового оператора", — подчеркнула Кудерко.

Для привлечения к ответственности не имеет значения степень родства лица, получившего доступ к личным сообщениям, закон распространяется на всех в равной мере, единственное исключение — это доступ родителей к переписке детей.

"Соответственно, даже ревнивый супруг, рискует стать преступником открывая смс-переписку своего законного мужа или жены", — подчеркнула эксперт.