МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. По сообщению Благовещенского городского суда, был арестован директор строительной компании в Амурской области по обвинению в хищении 167 миллионов рублей, выделенных на строительство школы. На Украине арестовали активы компании российского бизнесмена

По данным следствия, обвиняемый похитил 167 миллионов рублей, полученные в качестве аванса по контракту на строительство школы в поселке Экимчан Селемджинского района в рамках реализации национального проекта "Образование".

Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.