В Приамурье арестовали похитившего миллионы рублей директора стройфирмы
В Приамурье арестовали директора стройфирмы, похитившего 167 миллионов рублей на строительстве школы
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. По сообщению Благовещенского городского суда, был арестован директор строительной компании в Амурской области по обвинению в хищении 167 миллионов рублей, выделенных на строительство школы.
По данным следствия, обвиняемый похитил 167 миллионов рублей, полученные в качестве аванса по контракту на строительство школы в поселке Экимчан Селемджинского района в рамках реализации национального проекта "Образование".
Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/society/20220711/837448790.html
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