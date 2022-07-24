МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Конец июля, август и сентябрь — время сбора урожая, и многие потребители запасаются на зиму овощами, фруктами, ягодами. Конечно, запас карман не тянет, но важно не переусердствовать — большинство закруток полезны лишь в течение определенного срока, после чего становятся как минимум невкусными, а в отдельных случаях и вредными для здоровья, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня

Названы овощи, продолжившие дешеветь на неделе

Самые распространенные способы сохранения овощей на зиму — квашение и соление. "В ходе этих процессов образуется полезная молочная кислота, которая живет ограниченный период времени. Например, в квашенной капусте через три месяца ее содержание начинает уменьшаться. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — ее срок хранения в прохладном темном месте достигает 8 месяцев", — рассказала эксперт.

При мариновании используют кислоты и стерилизацию, поэтому сохраняется не более 15% витаминов. Но и хранятся маринованные овощи гораздо дольше — их можно употреблять в пищу и на следующий год, если был использован уксус.

По словам специалиста, варенье и компоты без косточек хранятся не больше года. После этого срока продукт не испортится, но потеряет многие витамины. При тепловой обработке (варки) в основном разрушается витамин С. Варенье же с косточками (например, вишневое, абрикосовое) хранить дольше года нельзя вовсе — в нем повышается содержание синильной кислоты, из-за которой растет риск отравления.

При заготовке в домашних условиях бобовых, например, кукурузы и горошка, важно проводить тщательную термообработку для сохранения стерильности. Так заготовки будут храниться дольше, а риск заражения ботулизмом снизится, предостерегла Котельникова.

В целом, домашние консервы лучше употребить в пищу до следующего урожая. "Помните, что закатка может испортиться раньше срока: если крышка вздулась, на ней появились плесень или ржавчина, употреблять продукт в пищу нельзя. Если рассол стал мутным, банку следует выбросить вне зависимости от срока годности", — заключила она.