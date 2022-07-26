МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Система "умного дома", которая объединяет часть или все приборы в квартире и позволяет на расстоянии ими управлять, помимо удобств таит в себе определенные риски. О том, чего стоит опасаться в первую очередь, рассказала агентству "Прайм" замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова. Эксперты: даже неопытный хакер может проникнуть в сеть 71% мировых компаний

Эксперт рассказала о нескольких основных сценариях атак на устройства и сети "умного дома". В первом случае преступников интересуют данные пользователей. "Самая желанная для преступников информация - это данные банковских карт, персональные данные, пароли", — отметила Баринова.

Другой сценарий — удаленное управление устройствами. Взломав и изменив настройки роутера в доме у жертвы, злоумышленники могут перенаправлять пользователей на фишинговые сайты. Человек попадает на полную копию доверенного сайта, где без подозрений оставляет свои логин, пароль, данные карты, которые становятся достоянием злоумышленников. Криминалист привела в пример волну атак через уязвимости в роутерах, которая произошла в Бразилии несколько лет назад.

"Но известны и куда более нетипичные инциденты — подключения к детским радио- и видеоняням для слежки и запугивания", — предупредила собеседница агентства.

Гипотетически, взломав и изменив настройки роутера, хакер может взять под управление приборы, подключенные к системе "умного дома". Например, отключить холодильник или устроить перегрев какого-то прибора и вызвать короткое замыкание.

Подключившись к системе "умного дома", преступники получают целую армаду взломанных устройств, могут объединить их в бот-сети и управлять с одного командного сервера. Подобный сценарий чаще всего реализуется при совершении DDoS атак, добавила представитель Group-IB.