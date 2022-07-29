МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Комфортным курсом рубля к доллару с точки зрения экспортных доходов и наполняемости бюджета является зона 70-80 рублей, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

При этом федеральный бюджет на текущий 2022 год сверстан исходя из среднего курса USD/RUB 72,1.

"По нашим оценкам, к данным значениям доллар может подняться в четвертом квартале текущего года. Перспективы ослабления рубля будут во многом зависеть от того, реализуется ли обновленное бюджетное правило и какие параметры в него будут заложены", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что не в пользу рубля работает цикл снижения ключевой ставки, который, вероятно, еще не завершен в этом году.

"Наконец, мы ожидаем, что будет постепенно, но неуклонно нарастать приток импорта, причем его восстановление может наблюдаться одновременно с охлаждением экспорта на фоне вероятных санкционных издержек и необходимости перенастройки поставок отечественных энергоресурсов с рынков недружественных стран на альтернативные рынки, в частности азиатский", — пояснил Бахтин.

Пока же объем предложения инвалюты на рынке еще очень велик относительно спроса, и в ближайшей перспективе пара доллар-рубль может продолжать тяготеть к уровням вблизи 60, подытожил представитель БКС.