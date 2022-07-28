МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. К концу года под влиянием санкций Запада экспорт и добыча энергоносителей из России может сократиться. Если добыча нефти снизится примерно на 20% от пиковых уровней I квартала, а снижение экспорта превысит 30%, то курс может вырасти примерно до 77-85 рублей за доллар. Если экспортные потоки нефти продолжат перенаправляться в другие страны, то ослабление рубля может носить менее выраженный характер, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Аналитик объяснил, что будет с ценами после решения по ставке

По его мнению, дополнительное давление на рубль может оказать дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

"Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту", — отметил Сыроваткин.

Аналитик напомнил, что рубль дешевел против доллара, евро и юаня четыре сессии подряд с 21 по 26 июля включительно, причем его снижение началось неожиданно и носило довольно стремительный характер. Эти события сопровождались заметным ростом объема торгов в паре юань/рубль, который 25 и 26 июля составил около 67 млрд руб., превысив объем торгов в паре евро/рубль. Все это вкупе с несколько необычным поведением рынка (26 июля юань подорожал против доллара на Мосбирже, тогда как на внешних площадках он подешевел) позволяет предположить, что атака на рубль происходила именно через эту дружественную валюту. Эксперт назвал валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля

Сыроваткин констатирует, что пока сложно точно сказать, кто именно агрессивно скупает юани за рубли, но в пятницу, 22 июля, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что валютные интервенции "возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила". По информации СМИ, в правительстве обсуждают модификацию бюджетного правила, и недавно даже стали известны некоторые его предполагаемые параметры. Однако мы полагаем, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, когда прояснится ситуация с ограничениями Запада на экспорт российской нефти, включая так называемый потолок цен.

По мнению аналитика, базовый прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец года составляет 75, а время достижения этого уровня будет зависеть от скорости запуска нового бюджетного правила, динамики торгового и платежного балансов РФ, а также действий Банка России.