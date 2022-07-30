МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Зачастую в ходе самостоятельной работы на рынке акций частные инвесторы несут гораздо большие убытки, чем снижение рынка в целом. Дело в том, что многие из них воспринимают рынок как казино и в погоне за острыми ощущениями пренебрегают правилами риск-менеджмента, неся потери из-за недостаточной диверсификации, использования кредитных плеч, производных финансовых инструментов и так далее. Директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал "Прайм", о каких правилах важно помнить, чтобы преуспеть на бирже. Минфин предложил ввести налоговую "упрощенку" для инвестиционных советников

Самое важное, по словам финансиста, не путать инвестирование (покупку активов в расчете на будущие денежные потоки) со спекуляцией (покупку с целью краткосрочной перепродажи) или вовсе с азартными играми (торговлей самыми волатильными активами, зачастую с плечом, чтобы получить максимально яркие эмоции от умопомрачительных прибылей и калечащих убытков). Эксперт отметил, что большинство спекулянтов и абсолютно все лудоманы теряют деньги.

Второе важное правило — распределять свои вложения по классам активов и по отдельным инструментам. Исаков считает, что распределение по классам активов должно зависеть от личной финансовой ситуации инвестора, его инвестиционных целей и ограничений, горизонта инвестирования, способности и желания брать на себя риск.

Наконец, Исаков советует не поддаваться жадности и страху и не прислушиваться к анонимным мнениям в телеграм-каналах. Достаточно сформулировать разумную инвестиционную стратегию и придерживаться ее, желательно регулярно пополняя свой инвестиционный портфель частью ежемесячного дохода, подытожил эксперт.