МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. После начала специальной операции российских вооруженных сил по денацификации Украины Германия присоединилась к санкциям США и ЕС против Москвы и объявила о введении эмбарго на импорт российских энергоносителей - нефти и угля. На фоне сокращения поставок газа из РФ это может нанести серьезный удар по экономике и экологии региона. Запад задумал отнять нефтяные доходы России

По заявлениям членов правительства Германии, включая канцлера Олафа Шольца, эмбарго на уголь вводится в августе, на нефть — до конца этого года. Из-за большой зависимости от поставок газа из России ЕС отказался вводить эмбарго на этот вид энергоносителей.

В ответ на санкции коллективного Запада Россия сократила поставки газа "недружественным" странам в ЕС. Поставки в Германию также сократились из-за проблем c ремонтом турбин, используемых для прокачки газа по после отказа Канады возвращать в Россию одну из турбин для трубопровода "Северный поток".

Сокращение поставок газа Германия намерена компенсировать за счет увеличения импорта угля, но не из России. 1 августа вступило в силу эмбарго на поставки российского угля.

Германия является крупнейшим импортером каменного угля в ЕС. В конце 2018 года добыча каменного угля в стране прекратилась полностью, поэтому потребности в этом виде топлива покрываются за счет поставок из-за рубежа. По данным VDKi (Германской угольной ассоциации), в 2021 году импорт каменного угля всех видов — энергетического и коксующегося — составил 39 млн т. До начала специальной операции на Украине VDKi прогнозировала, что в 2022 году импорт угля увеличится до 42 млн т.

Согласно информации от агентства Aljazeera, около половины всего каменного угля, используемого для отопления, и три четверти энергетического угля, используемого для производства электроэнергии, Германия импортировала из России. В прошлом году германские импортеры закупили российский уголь на 2,2 млрд евро.

УГОЛЬ ВМЕСТО ГАЗА

Сейчас мощности всех угольных ТЭС Германии — действующих и находящихся на консервации — достигают 46,7 ГВт. В соответствии с взятыми обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов Берлин должен вывести из эксплуатации все угольные ТЭС до 2038 года.

В этом году планировалось закрыть 24 энергоблока угольных ТЭС, мощность которых составляет 10,6 МВт. Однако после сокращения поставок газа из России Берлин принял решение отложить закрытие. Более того, Берлин намерен возобновить работу ТЭС, которые были законсервированы с 2020 по 2022 годы мощностью 10 МВт до марта 2024 года.

Пятая часть ТЭС, выведенных из эксплуатации между 2020 и 2022 годом, использовала в качестве топлива добываемый в Германии бурый уголь, остальные — импортный каменный уголь.

По оценкам экспертов, возобновление работы ранее закрытых ТЭС приведет к увеличению импорта каменного угля. При загрузке на 60% эти ТЭС могут дополнительно произвести свыше 26 ТВт-час электроэнергии до конца года, что составляет примерно 9% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Кроме того, в Берлине надеются на введение в эксплуатацию новых ВЭИ, солнечных станций и ветряных генераторов мощностью 4 ГВ. Ожидается, что новые ВЭИ при благоприятных погодных условиях позволят дополнительно произвести 2 ТВт электроэнергии.

Эксперты консалтинговой компании Rystad Energy подсчитали, что расконсервированные угольные ТЭС и новые мощности ВИЭ компенсируют сокращение поставок российского газа в объеме 5 млрд куб. м — четверть всего объема топлива, используемого на германских газовых ТЭС.

ДАЛЕКО И ДОРОГО

Ввод в эксплуатацию законсервированных угольных ТЭС может компенсировать сокращение поставок российского газа только частично, но Германии придется значительно увеличить импорт угля, за который надо платить значительно более высокую цену.

В треугольнике Амстердам — Роттердам — Антверпен — основном угольном хабе Европы — котировки API2 (энергетический уголь, обладающий теплотворной способностью 6 ккал/кг) достигают $365/т — примерно на 240/т больше, чем в начале года, до начала специальной операции.

Германские ТЭС обычно используют смесь, в которой присутствует российский уголь из Кузбасса — он обладает высокой теплотворной способностью и при горении выделяет небольшое количество вредных летучих веществ.

Германия увеличила закупки в США, но американский уголь из Иллинойса или Аппалачей содержит большое количество вредных примесей — прежде всего, соединений серы. Кроме того, цена на американский уголь внутри США подскочила и в апреле превысила $100/т — впервые с 2008 года.

Уголь, сопоставимый по качеству с российским, добывается в ЮАР, Колумбии или Австралии.

ЮАР имеет ограниченный потенциал роста добычи угля. В стране существуют большие трудности с доставкой угля по железной дороге до порта Ричардс-Бей, где расположен крупнейший в Африке угольный терминал. Transnet — оператор железных дорог ЮАР — не может обеспечить безопасную эксплуатацию железных дорог в стране из-за острого дефицита запасных частей для подвижного состава, участившихся случаев вандализма и воровства медных контактных кабелей. Злоумышленники ухищряются воровать контактные кабели, даже когда они находятся под напряжением. Уголь на терминал все чаще доставляется автотранспортом, несмотря на четырехкратный рост транспортных расходов.

С начала года экспорт из южноафриканского терминала увеличился всего на 8% а, а цена котировки API4 (FOB Ричардс-Бей) выросла более, чем в два раза.

Австралия увеличит поставки в Европу, но из-за большого транспортного плеча цена на австралийский уголь значительно выше, чем на российский. Кроме того, Австралия сама испытывает острый дефицит электроэнергии. Ряд экспертов считает, что в стране наступил энергетический кризис.

Колумбия намерена нарастить добычу, чтобы увеличить поставки угля в Европу. Однако добывающие мощности страны и пропускная способность колумбийских портов ограничены.

Эмбарго на импорт российского угля в ЕС после сокращения поставок газа из России ведет к дальнейшему росту цен на этот вид ископаемого топлива. Это крайне негативно скажется в первую очередь на экономике Германии и ЕС в целом. Более того, германским властям придется понизить экологические требования, чтобы использовать больше американского угля с высоким содержанием серы и других вредных примесей.