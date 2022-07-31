МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Изменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом, которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон, пишет обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу. FT: единство ЕС в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием

Он отметил, что и Россия, и ЕС приступили к поискам новых рынков в области энергетики, в которой сотрудничали на протяжении многих лет. В то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.

Так, ЕС планирует прекратить до 10 августа импортировать уголь из России, а к концу 2022 года — закупать российскую нефть. Кроме того, европейцы ставят цель — к началу 2023 года сократить закупки газа у России втрое.

Журналист отмечает, что страны, зависящие от российского газа в более высокой степени, с одной стороны, согласились на оплату в рублях, продолжая импортировать газ из России, с другой — пребывают в поисках новых поставщиков и решительно настроены на постепенное снижение зависимости — прежде всего это Германия, Франция, Австрия, Италия.

"Пока ЕС пытается уменьшить свою зависимость от российского природного газа или даже полностью избавиться от нее, Москва ищет новые рынки сбыта голубого топлива, которое является важнейшим источником дохода для российской экономики. В этой связи на передний план выходит Азиатско-Тихоокеанский регион, который все больше нуждается в энергоресурсах. Кремль пытается воспользоваться растущей потребностью в природном газе прежде всего Китая", — отмечается в материале.

На данный момент Россия видит выход в продаже СПГ, угля и нефти в Китай и Индию.

"В то время как ЕС пытается свести к минимуму свои связи с Россией в сфере энергетики и найти новых поставщиков, Россия начала искать альтернативные рынки. Даже если в будущем отношения России с ЕС наладятся, сотрудничество в этой сфере получит большой удар. При этом, даже если ЕС найдет альтернативу российским энергоресурсам и минимизирует количество энергоресурсов, закупаемых у России, странам ЕС придется платить за эти альтернативные энергоресурсы гораздо дороже", — пишет автор.

Вместе с тем, даже если Москва найдет новые альтернативные рынки, построить новые трубопроводы на Дальний Восток будет сложно, к тому же цены на энергоносители, продаваемые Китаю и Индии, будут гораздо ниже, чем на мировом рынке, говорится в статье.

"Таким образом, счет за "разрыв" между ЕС и Россией будет высоким для обеих сторон", — заключает автор..