МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Китай является крупнейшим торговым партнёром Европы. Торговля между ними ведется в основном по морю, но и сухопутные маршруты развиваются. Почему ЕС настаивает на дорогом и затратном пути в обход России и что наша страна может предложить обеим сторонам, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Эксперт: Китай готов поступиться отношениями с США ради связей с Россией

ЧЕМ ТОРГУЮТ

По информации агентства Синьхуа, товарооборот между Китаем и ЕС по итогам первого квартала этого года вырос на 12,2 % в годовом исчислении до 205,87 млрд долларов. В основном это электроника и IT-продукция. В частности, объем торговли электромеханической продукцией увеличился на 10 %, продукцией легкой промышленности — на 19 %, высокотехнологическими продуктами — на 31 %.

Многоплановая работа ведется в части экспорта металлов и изделий из них, а также руды. Масса редкоземельных металлов, необходимых для самых разных отраслей, находится либо только в Китае, либо в странах, где еще даже не начиналась добыча, к примеру, в Африке. Российская продукция весьма востребована, но европейские компании отказались от нее из-за санкций. Их риск не снимает и сделка через китайских посредников.

ПО МОРЮ И ПО СУШЕ

По оценкам аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, в настоящее время более 90% грузов между Китаем и Европой перевозится морским транспортом — в обход Евразии через Индийский океан и Суэцкий пролив. Главная сложность здесь — время доставки: груз может идти более 40 суток. В этом направлении развитие Северного морского пути могло бы значительно сократить финансовые и временные транспортные издержки.

На сухопутные перевозки приходится лишь 6% товарооборота Китая. Некоторые из транспортных маршрутов лежат через Россию, и развитие этого наиболее короткого и удобного направления могло бы сократить время доставки в разы.

При этом весной 2022 года Китай запустил маршрут в обход России через Казахстан, Азербайджан, Грузию в Румынию и далее. Через Черное и Каспийское моря за январь-февраль перевезено примерно на треть больше грузов, чем год назад. Китайцы будут смеяться последними: что ждет мир после выходки Пелоси

Из Китая уже идут прямые поезда в Германию, причем не по территории России, а через Казахстан и Каспийское море. Теоретически в ближайшие годы можно ожидать наращивания объемов перевозок по этому маршруту, рассуждает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Но есть ряд препятствий. Вспомним, что проект "Шёлковый ветер" в обход России Китай анонсировал намного раньше 2022 года, выделив на его развитие более 40 млрд долларов. Однако развитие масштабного инфраструктурного транспортного пути, объединяющего несколько стран, каждый раз ставится под угрозу из-за политической нестабильности в регионах пролегания нового Шёлкового пути.

Эксперт по бизнесу с Азией, основатель проекта "Поворот на Восток" Максим Кузнецов считает транзит грузов из Китая в ЕС в обход России экономически спорным решением. На сегодня самый короткий сухопутный маршрут доставки грузов идет через Казахстан и Россию. У альтернативного маршрута ТРАСЕКА (через Туркмению, Каспийское море, Азербайджан и Грузию) есть серьезные логистические проблемы в виде перевалки через Каспийское и Черное море, которые усложняют и удорожают логистику, объясняет специалист.

"Такой маршрут будет проигрывать по отношению цена-время не только российскому транзиту, но и морским поставкам через Суэц. Сложный рельеф Евразии затрудняет ряд маршрутов, поэтому говорить о транзите грузов из Китая в Европу в обход России преждевременно", — полагает Кузнецов.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Главной угрозой для российского транзита является не запуск альтернатив, а то, что страны ЕС могут отказаться от развития железнодорожного транзита с Россией. "Тогда Китаю, конечно, придется переориентироваться на альтернативные маршруты. Но в первую очередь на морские перевозки, а не на дорогой сухопутный транзит в обход России", — считает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В свою очередь Наталья Чуркина считает развитие альтернативных железнодорожных путей в обход России "очень вероятным". Такие маршруты менее удобны, чем транзит через Россию: себестоимость перевозок по ним выше, а время груза в пути больше. Грузы проходят через территории нескольких государств, что вызывает необходимость прохождения и нескольких пограничных пунктов.

Однако это все равно представляет интерес для Китая и Европы, ведь время грузов в пути существенно сокращается по сравнению с морским транспортом (до 11-15 суток).

"Между тем, задача переключения большего объема грузов с морского транспорта на железнодорожный на любом маршруте требует масштабных инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры: строительство новых железнодорожных путей, расширение портовых мощностей, развитие погранпереходов и транспортно-логистических центров", — отмечает Чуркина.

России в настоящий момент необходимо работать на опережение и активно данные задачи решать, чтобы маршрут через территорию нашей страны был действительно максимально удобным и экономически целесообразным.

"Ведь геополитическая ситуация может меняться, а экономические перспективы развития транзита грузов между Китаем и Европой очень высоки", — отмечает Чуркина.

ВАШИНГТОН ПРОТИВ

Несмотря на то, что руководство КНР рассматривает Россию как одного из самых важных партнеров, создание глобальной транспортной инфраструктуры Китай ведет в обход России.

Дело здесь, как поясняет политический обозреватель Дмитрий Галкин, не в каком-то злом умысле, а во вполне понятном желании обезопасить транспортные маршруты, имеющие для Китая стратегическое значение, от разного рода случайностей, связанных, в том числе с взаимоотношениями России с другими странами. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

"Основные трудности, с которыми сталкивается сегодня Китай при развитии связей с ЕС, связаны не с изменением транспортных маршрутов, а с активным противодействием со стороны администрации США. Вашингтон заставляет европейские страны, в том числе не являющиеся членами ЕС, отказываться от китайских инвестиций и сворачивать торговые связи с КНР", — отмечает эксперт.

Для многих европейских стран, в том числе для Германии, это означает серьезные экономические потери. Но пока открыто противиться американскому давлению решаются только Сербия и Венгрия, отметил Галкин.

Таким образом, в нынешней ситуации европейцы, скорее, согласятся на увеличение сроков доставки и выбор морского маршрута через Суэц, чем на субсидирование альтернативных России сухопутных маршрутов, а китайцам придется принять их позицию во внимание. Однако, как уже было сказано, многое может измениться, и быстрее, чем нам кажется.