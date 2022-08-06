МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Нефть начала слабо дешеветь на фоне риска глобального экономического кризиса и рецессии, хотя принципиально ничего нового на сырьевом рынке не происходит: США пытаются уговорить всех подряд нарастить добычу, чтобы снизить цены, добытчики успешно игнорируют эти просьбы, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Годовая инфляция в Колумбии достигла максимума с 2000 года

"Но сейчас сюда примешиваются риски глобального экономического кризиса и рецессии, поэтому постепенно нефть начала опускаться все ниже и уже стоит меньше, чем 22 февраля — баррель Brent подешевел до 93 долларов", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что косвенно на падение этой недели повлияло небольшое наращивание добычи ОПЕК+, но трейдеры и аналитики все больше опасаются снижения спроса на топливо по такой цене — было очевидно, что 120 долларов за баррель будет слишком высоким ценником для 80% мировых стран.

Поэтому на следующей неделе можно ждать как возврата на 100+ долларов, то есть нефть будет и дальше двигаться в основном техническом канале, так и дальнейшего снижение с целью в 85 долларов в течение августа.

"Вероятнее всего, до конца лета нефть будет дрейфовать в диапазоне 90-100 долларов и возможным выходом вверх осенью — начнется отопительный сезон и полноценно запустится эмбарго, то есть европейцам придется искать альтернативных продавцов, которые дешево продавать топливо точно не будут. Но это будет происходить уже осенью. Пока же нефть будет решать, закрепляться ли ей ниже 100 долларов или вернуться в растущий технический канал с целями в 110 и 120 долларов на ближайшие 3-4 недели", — прогнозирует Переславский.