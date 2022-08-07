МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Судьба находящихся в украинских закромах 25 млн тонн зерна начинает проясняться — согласно достигнутым договоренностям, начался его вывоз зарубежным партнерам через морские порты. Но сколько зерна у Украины на самом деле и хватит ли стране остающихся от экспорта запасов, чтобы пережить зиму? На всех не хватит: кого спасет от голода украинская кукуруза

ЖАДНОСТЬ ИХ ПОГУБИТ

Такой вариант эксперты не исключают. Часть из этих 25 млн тонн пшеницы идет в счет старых контрактов, обязательства по которым так и не были исполнены, напомнил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Но так как новые контракты в силу ряда обстоятельств будут, скорее всего, заключаться с дисконтом, у производителей зерна есть желание увеличить экспортные мощности, чтобы заработать. "При этом они не думают о том, с какими запасами продовольствия сама Украина встретит зиму", — убежден эксперт.

По его мнению, ООН и странам-подписантам Стамбульского соглашения следовало бы обращать больше внимания на экспортные возможности Украины и точнее их учитывать.

"В ситуации, когда украинские компании бесконтрольно экспортируют весь хлеб и иное продовольствие, не заботясь о необходимых стратегических запасах для нужд собственного народа, может возникнуть проблема нехватки продовольствия и как следствие голода, особенно в городских поселениях", — считает Белхароев.

ЗЕРНО ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Сомнения есть и в том, что Украина реально располагает упомянутыми 25 млн тонн зерна — слишком много спекуляций в последнее время было вокруг этой темы, а проверить реальные объемы в силу объективной ситуации сейчас невозможно.

"Сейчас вообще непонятно, сколько его в реальности есть, какая часть будет вывозиться и сколько останется для нужд населения Украины, потому что посевной в этом году, по большому счету, не было, разве что в западной части страны", — пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, ситуация будет максимально напряженной, причем касаться это будет не только зерна, но и других продуктов питания, а также отопления с электричеством. Непонятно, как и у кого Украина будет закупать энергоресурсы. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

Чтобы со всем этим разобраться, необходимо провести ревизию реальных остатков зерна. Кроме того, подсчитать необходимые зерновые потребности граждан — с учетом того, что за счет оттока из страны их стало меньше. Только после этого имеет смысл говорить о том, что для реализации на внешних рынках вообще хоть что-то останется, а если и останется, то в каком объеме.

КТО ПРОКОРМИТ УКРАИНЦЕВ

Но, как выясняется, какие-то подсчеты все же проводились — как минимум, применительно к производству и потребностям украинского рынка в прошлом году. Так, по словам исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артема Тузова, в прошлом году потребности украинского рынка в зерне оценивались в 4 млн тонн, а в этом году прогнозируются на уровне 5 млн тонн.

При этом урожай в прошлом году дал 33 млн тонн пшеницы, из которых на экспорт ушли 18 млн тонн, запасы составили 11 млн тонн. Каковы будут цифры сбора и запасов по нынешнему году, неясно. По приблизительным подсчетам, в закрома положат 16 млн тонн пшеницы, что хватит и для прокорма населения, и для посевной в будущем году.

В определённом смысле проблему прокорма украинцев решит сокращение территорий, находящихся под контролем Киева, отметил экономист Егор Клопенко.

На освобожденных территориях уже Россия будет обеспечивать продовольственную безопасность за счет собственных запасов. Для этого есть все необходимые ресурсы, поэтому через полгода проблемы продовольственного кризиса на Украине, возможно, уже просто не возникнет.