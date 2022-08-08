МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Невыполнение гражданином Российской Федерации обязанности зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания не может служить основанием ограничения или условием реализации его права на социальное обеспечение. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Надежда Колотович. Юрист предупредил о штрафах для тех, кто живет не по прописке

По закону, постоянная регистрация должна быть у каждого жителя России, о ней ставится отметка в паспорте. Если место жительства меняется, нужно сообщить в МВД новый адрес в течение семи дней. Временную регистрацию нужно оформлять только при переезде в другой регион: не позднее 90 дней с момента переезда, добавляет она.

"При этом отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства не является основанием для ограничения его конституционных прав", — указала юрист.

Согласно закону "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения", выбор места пребывания и жительства в пределах страны не может сам по себе служить основанием ограничения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией, федеральными и региональными законами.

Регистрация граждан является способом их учёта на территории РФ, носит уведомительный характер и отражает факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства.

Вместе с тем, по словам юриста, в практике есть случаи отказа в реализации гражданами жилищных прав, получения социального и пенсионного обеспечения на основании отсутствия у гражданина "прописки", в том числе, временной. Конкретное место жительства приходится устанавливать в судебном порядке.

Поэтому адвокат настоятельно рекомендует соблюдать установленные правовые нормы для того, чтобы не вступать в тяжбы и получать социальную поддержку от государства в полном объёме.