МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай почти на четверть увеличил импорт угля в июле по сравнению с месяцем ранее. Импорт нефти в Китай незначительно вырос, а газа сократился — в том числе, из-за высоких цен на СПГ. Германия лишила себя последнего шанса заменить российский газ

УГОЛЬ ВСЕМУ ГОЛОВА

Импорт угля в Китай вырос до 23,52 млн т в июле по сравнению с 18,98 млн т в июне. Несмотря на рост поставок угля почти на четверть в прошлом месяце, по сравнению с июлем 2021 года они снизились на 22%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

В январе — июле этого года Китай импортировал 138,52 млн т угля всех видов, что на 18% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По данным Shanghai Shipping Exchange (Шанхайской судовой биржи), ежедневное потребление угля в крупнейших прибрежных провинциях Китая в конце июля составило 2,2 млн т — объем, сопоставимый с показателем прошлого года. Жаркая погода в прибрежных регионах способствует росту спроса на электроэнергию из-за использования кондиционеров населением и промышленными предприятиями.

Правительство Китая обещало, что энергетический кризис прошлого года не повторится — веерные отключения и ограничение поставок электроэнергии промышленным предприятиям ушли в прошлое. Руководство страны обязало энергетические компании создать необходимые запасы угля на ТЭС. В Китае около 60% электроэнергии, производится на ТЭС, использующих в качестве топлива уголь.

Несмотря рост собственной добычи угля до рекордного уровня, китайские энергетические компании вынуждены закупать уголь за рубежом в период пикового спроса на электроэнергию.

Однако аналитики ожидают сокращения импорта угля из-за снижения спроса на электроэнергию после окончания жаркой погоды, поскольку во многих регионах страны сохраняются ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, что негативно отражается на производственной деятельности.

ИМПОРТ НЕФТИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС, ГАЗА СОКРАТИЛСЯ

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в июле поставки нефти в Китай незначительно выросли по сравнению с месяцем ранее, достигнув 8,79 млн барр./сут. В июне импорт нефти в Китай составил 8,72 млн барр./сут. В годовом выражении импорт в июле сократился на 9,5%. Китайцы будут смеяться последними: что ждет мир после выходки Пелоси

В январе — июле поставки нефти в Китай в среднем составили 9,98 млн барр./сут. — на 4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Помимо ограничений из-за пандемии коронавируса на спрос негативно влияют низкая рентабельность переработки и недостаточно больше квоты на экспорт нефтепродуктов для частных НПЗ.

Официальную информацию об импорте нефти по отдельным странам Пекин предоставит позже, в третьей декаде месяца.

Импорт природного газа — по трубопроводам и в виде СПГ — в июле составил 8,7 млн т против 8,72 млн т месяцем ранее. В прошлом месяце импорт сократился на 6,9% в годовом выражении. В июле прошлого года Китай импортировал 9,34 млн т СПГ.

За первые семь месяцев 2022 года совокупные поставки природного газа в страну составили 62,21 млн т — на 9,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Китайские потребители сократили импорт СПГ также из-за высоких цен на этот вид энергоносителей. После сокращения экспорта российского газа цены на СПГ в Европе значительно выросли, превысив $2000/тыс. куб. м.

При этом российский "Газпром", согласно ранее заключенным договоренностям, наращивает поставки по газопроводу "Сила Сибири". В этом году планируется увеличить поставки по этому газопроводу до 15 млрд куб. м. К концу года будет построен газопровод от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии, что позволит значительно увеличить поставки российского газа в Китай в следующем году. К 2025 году поставки по "Силе Сибири" должны достичь 38 млрд куб. м — объема, который указан в долгосрочном соглашении между "Газпромом" и CNPC.