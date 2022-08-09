МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Все будет зависеть от значений инфляции — есть вероятность, что ее темпы уменьшатся. Но и в этом случае самые консервативные варианты не подходят — те же банковские вклады уже дают меньше 7% годовых, и вряд ли инфляция опустится настолько сильно, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Инвестстратег раскрыл, кто заморозил рубль и когда его разморозят

"Интересный вариант для консервативно настроенных инвесторов — покупка облигаций крупных компаний с доходностью более 10% годовых. Таких вариантов на рынке сейчас масса, в том числе и на рынке первичного размещения", — советует эксперт.

Прочие привычные большинству виды вложений пока выглядят проблематично. Инвестировать в недвижимость сейчас достаточно опасно, поскольку для неопытного покупателя задача покупки объекта с хорошим потенциалом роста может оказаться непосильной. В итоге покупка не просто не даст ожидаемые 15-20% годовых, но может увести всю операцию в минус после переоценки по инфляции.

Что касается покупки валюты, то доллары и евро стали токсичными и невыгодными — все фининституты ввели комиссию за счета в них, а покупка налички в банке обойдется как минимум на 10% дороже курса ЦБ. Вариант — вложения в юань и прочие валюты дружественных стран, но здесь многое зависит от геополитики и экономики упомянутых стран, а это довольно сложно поддается прогнозу.

Вложения в фондовый рынок также видятся рисковыми — все чаще говорят о том, что большинство секторов были перегреты и сейчас сдуваются с разной интенсивностью. Пожалуй, это по силам лишь профессиональным инвесторам, полагает Переславский.

Таким образом, самый простой и надежный вариант сбережения — собственное образование и повышение компетенции, которое даст возможность постоянно увеличивать свой доход, заключил он.