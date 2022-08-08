Москва, 8 авг — ПРАЙМ. Заморозка счета или части находящейся на нем суммы — явление нетипичное, но встречающееся. У банка для этого есть ряд законных оснований, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Банк России взял курс на масштабный отказ от доллара и евро

Например, если клиент банка постоянно получает суммы от разных физических и юридических лиц на свой счет. При этом никак не фиксирует получаемые суммы как доходы от предпринимательской деятельности либо не проясняет источник средств другим образом.

"В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности", — рассказала Ермилова.

Впрочем, по ее словам, нельзя сказать, что это массовое явление. Чаще банк замораживает долги — согласно судебному решению и на основании исполнительного производства. Это, к примеру, долг по алиментам, ЖКХ и кредитам. В ряде случаев банк сам может снять средства, не дожидаясь суда — если это предусмотрено договором между ним и клиентом, например, за обслуживание счета или для компенсации долга по другим продуктам.