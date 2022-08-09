МОСКВА, 6 ваг — ПРАЙМ. Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран. Кроме того, власти РФ стремятся ослабить рубль, а в США, напротив, доллар укрепляется к мировым валютам на фоне рецессии, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков. Инвестстратег раскрыл, кто заморозил рубль и когда его разморозят

"В конце июля драйвером послужила агрессивная позиция ЦБ относительно динамики снижения ключевой ставки сразу на 150 б.п. при умеренном консенсус-прогнозе основных игроков по изменению ставки на 50 б.п. Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5% годовых", — пояснил он свою точку зрения.

При этом, по заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор готов повышать ставку и дальше, к концу года она может достичь 3-3,5%. В текущих условиях, Банк России, в свою очередь, допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на 0,6% — исходя из июльского доклада о денежно-кредитной политике с 25 июля и до конца 2022 года ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,4-8%.

Еще одним фактором ослабления рубля могут стать государственные интервенции на валютном рынке с целью ослабить рубль. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ по-прежнему высока: по данным Минфина, в мае 2022 года она достигла 47%, при этом доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата составляла 43,9% в 2021 году. Как сетовал глава министерства Антон Силуанов, укрепление курса на один рубль обходится российскому бюджету от 130 до 200 млрд рублей. Если Минфин вновь начнет аккумулировать нефтегазовые сверхдоходы в резервах, рубль осенью может уйти в диапазон 66-72 рублей за доллар.

Если же сохранятся ограничения на движение капитала и низкий спрос на валюту на фоне слабого восстановления импорта, осенью доллар может стоить 58-64 рубля.

С другой стороны, доллар уже растет к основным мировым валютам, в том числе, к рублю на фоне начинающейся в США рецессии. Об этом свидетельствует снижение ВВП два квартала подряд. Несмотря на то, что для подтверждения статуса рецессии необходимо дождаться официальных данных, инвесторы уже начали перераспределять капитал в наименее рисковый актив, наиболее очищенный от надбавок за риск. Им, как ни парадоксально, является все тот же доллар США, заключил Чечушков.