Аналитик Чечушков: осенью рубль ослабит разнонаправленная политика Федрезерва США и Банка России
МОСКВА, 6 ваг — ПРАЙМ. Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран. Кроме того, власти РФ стремятся ослабить рубль, а в США, напротив, доллар укрепляется к мировым валютам на фоне рецессии, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.
"В конце июля драйвером послужила агрессивная позиция ЦБ относительно динамики снижения ключевой ставки сразу на 150 б.п. при умеренном консенсус-прогнозе основных игроков по изменению ставки на 50 б.п. Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5% годовых", — пояснил он свою точку зрения.
При этом, по заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор готов повышать ставку и дальше, к концу года она может достичь 3-3,5%. В текущих условиях, Банк России, в свою очередь, допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на 0,6% — исходя из июльского доклада о денежно-кредитной политике с 25 июля и до конца 2022 года ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,4-8%.
Еще одним фактором ослабления рубля могут стать государственные интервенции на валютном рынке с целью ослабить рубль. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ по-прежнему высока: по данным Минфина, в мае 2022 года она достигла 47%, при этом доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата составляла 43,9% в 2021 году. Как сетовал глава министерства Антон Силуанов, укрепление курса на один рубль обходится российскому бюджету от 130 до 200 млрд рублей. Если Минфин вновь начнет аккумулировать нефтегазовые сверхдоходы в резервах, рубль осенью может уйти в диапазон 66-72 рублей за доллар.
Если же сохранятся ограничения на движение капитала и низкий спрос на валюту на фоне слабого восстановления импорта, осенью доллар может стоить 58-64 рубля.
С другой стороны, доллар уже растет к основным мировым валютам, в том числе, к рублю на фоне начинающейся в США рецессии. Об этом свидетельствует снижение ВВП два квартала подряд. Несмотря на то, что для подтверждения статуса рецессии необходимо дождаться официальных данных, инвесторы уже начали перераспределять капитал в наименее рисковый актив, наиболее очищенный от надбавок за риск. Им, как ни парадоксально, является все тот же доллар США, заключил Чечушков.
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